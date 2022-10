De fortes pluies sur les coureurs du marathon de Londres SOAK alors que la vague de froid 11C balaie

Les marathoniens de LONDRES peuvent s’attendre à un trempage avec de fortes averses prévues tout au long de dimanche.

La capitale est prête pour une période de temps humide alors que des athlètes du monde entier descendent dans la ville pour courir.

La capitale accueillera dimanche son événement phare Crédit : La Méga Agence

50 000 coureurs devraient braver la pluie pour la compétition de cette année Crédit : Getty

Les athlètes ont été photographiés s’entraînant samedi avant la grande course Crédit : PA

Les spectateurs présents à l’événement ont été invités à apporter des parapluies Crédit : PA

Le sud devrait connaître l’essentiel des fortes averses dimanche Crédit : Bureau MET

La journée devrait être principalement nuageuse avec des épisodes de pluie, avec des averses qui s’éloignent vers le sud en début d’après-midi.

Les températures commenceront à 11 ° C plus frais vers l’aube avant de monter pour le départ de la course – culminant à environ 17 ° C en milieu d’après-midi.

Il deviendra plus sec plus tard dans l’après-midi avec la formation d’un anticyclone.

On a dit aux coureurs de ne pas avoir peur car tout vent est défini “pour être léger et variable”, selon le météorologue du Met Office Steven Keate.

Mais il prévient que les spectateurs voudront peut-être investir dans un brolly “car le temps n’est peut-être pas le meilleur lorsqu’ils sont debout”.

Pendant ce temps, de fortes pluies devraient tremper la majorité des comtés du sud de l’Angleterre – à l’exception de quelques privilégiés à l’est.

Cela survient après que des avertissements météorologiques ont été déployés à travers la Grande-Bretagne vendredi alors que des coups de vent de 75 mph et des pluies torrentielles ont frappé le pays.

On dit que près de deux pouces de pluie sont tombés en quelques heures seulement aux côtés de certains des vents les plus forts observés cette année.

Des avertissements météorologiques jaunes pour le vent et la pluie – s’étendant sur la côte ouest jusqu’au nord de l’Écosse – étaient en place à partir de 8 heures du matin, selon le Met Office.

Des inondations étaient attendues avec des services de bus et de train susceptibles d’être affectés en Écosse – les prévisionnistes avertissant de fortes pluies dans le reste du Royaume-Uni tout au long de la journée.

Cela survient alors que le Jet Stream super puissant dans l’Atlantique Nord aspire les conditions météorologiques extrêmes de l’ouragan Ian aux États-Unis et les déverse sur la Grande-Bretagne.

Vendredi matin, du brouillard se développera dans une grande partie du sud de l’Angleterre et du nord de l’Écosse.

Il y aura des sommets de 12C à Aberdeen, 12C à Hull, 12C à Birmingham, 14C à Liverpool, 15C à Cardiff et 16C à Londres.

Au cours de la matinée, un vaste front météorologique humide et venteux est venu de l’Atlantique, apportant de fortes pluies sur l’ensemble de la bordure ouest de la Grande-Bretagne.

L’Irlande du Nord a connu de fortes pluies et des vents violents allant jusqu’à 70 mph hier.

Et des vents de 40 à 50 mph ont martelé le Pays de Galles et les Cornouailles vendredi matin.

Les Midlands, le nord de l’Angleterre et une grande partie de l’East Anglia ont connu de fortes pluies à partir de midi vendredi.

Mais jusqu’à samedi, le temps s’est éclairci, laissant des périodes de sécheresse – un schéma similaire est attendu dimanche.

Selon le Met Office, les averses diurnes s’atténueront et se dégageront pendant la soirée pour laisser la plupart des endroits secs avec des éclairs tardifs.

La nuit sera alors généralement sèche avec des périodes claires, mais des nuages ​​se formeront et il y aura une chance de quelques averses à travers l’Écosse.

Vents légers à doux qui peuvent être vifs dans l’extrême nord.

Lundi, des quantités variables de couverture nuageuse se formeront alors que des épidémies de pluie se propageront en Écosse et en Irlande du Nord au cours de l’après-midi et du soir.

Il devrait être couvert mardi avec un ciel nuageux alors que les épidémies de pluie dans le nord de la Grande-Bretagne descendent lentement vers le sud-est.

La pluie a frappé certaines parties du Royaume-Uni ce week-end Crédit : PA

Deux pouces de précipitations devraient tomber sur une grande partie de la Grande-Bretagne vendredi, comme la pluie de Newcastle-upon-Tyne la semaine dernière Crédit : NNP

De fortes pluies et des vents ont frappé le Royaume-Uni vendredi – similaires aux scènes de Manchester la semaine dernière 1 crédit

Cependant, les coureurs ont profité de la matinée d’automne brumeuse samedi alors qu’ils couraient sur Wimbledon Common, au sud-ouest de Londres. Crédit : LNP