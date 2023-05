De fortes pluies sont attendues dans l’ouest de l’Alberta alors que la bataille contre les incendies de forêt se poursuit

Un déluge de pluie dans l’ouest du Canada pourrait soulager les incendies alors que l’Alberta continue de lutter contre les incendies de forêt dans toute la province.

Selon le Tableau de bord de l’état des feux de forêt en Alberta, il y a 81 incendies de forêt actifs dans les zones de protection des forêts, dont 22 sont considérés comme non maîtrisés. Les ordres d’évacuation restent en vigueur pour au moins 10 zones.

Environnement et Changement climatique Canada a prévu de la pluie et des températures plus fraîches pour la première moitié de cette semaine.

L’agence a émis un avertissement lundi matin pour une grande partie de l’ouest de l’Alberta, indiquant que des précipitations d’une quantité totale de 50 à 75 millimètres sont attendues d’ici le milieu de la semaine.

Brian Proctor, météorologue à ECCC, a déclaré dans une interview lundi que la province était dominée par une crête supérieure provoquant des températures plus chaudes.

Un creux de basse pression se déplace maintenant du Pacifique vers la Colombie-Britannique tandis que l’humidité incrustée remonte des États-Unis. Proctor a déclaré qu’une dépression de niveau supérieur – de l’air plus froid – se formera dans l’atmosphère autour de la région de la rivière de la Paix en Colombie-Britannique.

Il a déclaré que les communautés à l’ouest de Peace River et à l’ouest de Grande Prairie commençaient maintenant à voir une activité de douche.

« Cela arrive. C’est probablement un peu plus lent que prévu initialement, mais c’est définitivement en route. »

Les orages sont une possibilité dans certaines régions, a déclaré Proctor. Alberta Wildfire dispose d’un équipement de surveillance pour répondre à toute frappe et vérifier les incendies causés par la foudre.

Un avertissement de pluie a été émis par Environnement Canada lundi pour le MD de Greenview près de Fox Creek. (Environnement et Changement climatique Canada)

Proctor a averti que les fortes pluies pourraient apporter leurs propres dangers – la montée des ruisseaux et des coulées de débris provenant des zones brûlées où la végétation n’existe plus pour absorber l’humidité.

« Il peut s’écouler plus rapidement et cela tend souvent à des conditions assez difficiles à conduire, des conditions difficiles pour les pompiers qui tentent de combattre ces incendies. »

Une déclaration spéciale sur la qualité de l’air demeure dans la majeure partie de l’Alberta, car la fumée continue de nuire à la qualité de l’air et de réduire la visibilité.

À Edmonton, la cote air santé a été fixée à sept lundi après-midi, posant un risque modéré à élevé mais inférieur au 10+ de la veille.

Plus de 500 incendies ont brûlé dans la province à ce jour cette année, détruisant plus de 940 000 hectares.