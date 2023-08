De fortes pluies provoquent l’effondrement partiel d’un barrage et des inondations en Norvège

Nouvelles

La tempête Hans a frappé la Norvège avec de fortes pluies mardi et mercredi. L’inondation de la salle de contrôle du barrage électrique de Braskereidfoss a empêché les écoutilles de s’ouvrir, provoquant un effondrement partiel et des inondations en aval. Les fortes pluies ont provoqué des coulées de boue et des rivières en crue qui ont emporté certaines structures et inondé des villes, nécessitant l’évacuation de plus de 3 000 personnes et en isolant d’autres.