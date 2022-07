De fortes pluies provoquent des inondations mortelles à travers l’Iran

Le président iranien, Ebrahim Raisi, a placé les gouverneurs du pays en état d’alerte maximale et a ordonné aux agences de secours d’urgence de se préparer à la possibilité que les réservoirs et les barrages débordent, ont rapporté les médias officiels.

Alors que le nombre de morts devrait augmenter – au moins 16 personnes sont toujours portées disparues – l’inondation est l’épisode lié à l’eau le plus meurtrier depuis une décennie. Le centre national de crise a déclaré que les fortes pluies et les risques d’inondation se poursuivraient jusqu’à lundi, et il a émis un avertissement national pour rester à l’écart des berges et des vallées.

Les fortes pluies en Iran qui ont commencé mercredi ont provoqué des crues soudaines et des glissements de terrain dans 21 des 31 provinces du pays, tuant au moins 53 personnes, endommageant lourdement des centaines de villages, coupant l’accès aux routes principales et forçant l’évacuation d’une ancienne ville, des responsables dire.

Les pluies de type mousson, inhabituelles pour la saison estivale sèche typique dans une grande partie de l’Iran et du Moyen-Orient, correspondent à un schéma de conditions météorologiques imprévisibles et extrêmes dans le monde entier.

“En ce qui concerne le Moyen-Orient et le changement climatique, nous avons toujours tendance à parler de sécheresse et de pénurie d’eau, mais c’est trompeur”, a déclaré Kaveh Madani, spécialiste de l’environnement et de la gestion de l’eau. expert à l’Université des Nations Unies en Allemagne. “Le changement climatique peut apparaître sous toutes sortes d’extrêmes, y compris les inondations, les glissements de terrain, les incendies de forêt et la poussière.”

Les réseaux de métro des villes d’Ispahan et de Shiraz ont été fermés et les gouverneurs ont demandé aux habitants de rester chez eux. À Téhéran, la capitale, les habitants ont été invités à éviter les déplacements inutiles. Toujours à Téhéran, les autorités ont fermé une retraite d’été populaire dans un complexe de palais au pied des montagnes, et interdit la randonnée et les repas sur les sentiers et dans les cafés au bord de la rivière qui parsèment la région.

Les deux routes principales qui relient Téhéran à la région nord de la mer Caspienne ont été fermées tôt samedi en raison de glissements de terrain et de risques d’inondations, ont rapporté les médias locaux.

M. Madani a déclaré que les météorologues avaient prédit de fortes pluies et des crues soudaines dans de nombreuses régions du pays, mais ces avertissements avaient été pour la plupart ignorés par les autorités et la population. Les inondations ne sont pas rares en Iran, mais ce qui distingue cet épisode, a-t-il dit, c’est l’étendue des inondations qui se sont produites simultanément dans de nombreuses régions du pays.