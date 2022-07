De fortes pluies provoquent des inondations hors saison et font 39 morts en Afghanistan

ISLAMABAD (AP) – Des pluies et des inondations hors saison ont tué au moins 39 personnes – dont neuf enfants – en Afghanistan, ont annoncé mercredi les Nations Unies.

Quatorze autres personnes ont été blessées, selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU.

Les pluies ont provoqué un glissement de terrain, exposant les munitions non explosées de quatre décennies de guerre et de conflit. Les mines sont déplacées et explosées dans des circonstances contrôlées pour éviter de nouvelles victimes, a déclaré OCHA.

C’est la troisième fois que la région orientale subit des crues soudaines en moins d’un mois, avec 19 personnes tuées et 131 blessées lors de fortes pluies sur deux jours en juin.

Dans l’est du Nangarhar et du Nuristan, quelque 500 familles ont été touchées. Environ 800 hectares (près de 2 000 acres) de terres agricoles ont été détruits, ainsi que quatre mosquées, deux canaux, cinq moulins à farine locaux, un pont, 19 km (12 miles) de route et trois écoles. Pas moins de 500 têtes de bétail ont été tuées.

