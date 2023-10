De fortes pluies provoquent des inondations et des glissements de terrain meurtriers au Sri Lanka, faisant 6 morts

De fortes pluies ont provoqué des inondations et des coulées de boue et abattu des arbres dans de nombreuses régions du Sri Lanka, tuant au moins six personnes et obligeant les autorités à fermer des écoles dans certaines régions, ont annoncé vendredi des responsables.

De fortes pluies de mousson frappent ce pays de l’océan Indien depuis plus d’une semaine, inondant les maisons, les champs et les routes.

Vendredi, un grand arbre est tombé sur un bus en marche à Colombo, tuant cinq personnes et en blessant cinq autres, a déclaré le Dr Rukshan Bellana, porte-parole du principal hôpital de la capitale.

Par ailleurs, une personne est décédée lorsqu’une pierre est tombée sur sa maison lors d’une coulée de boue dans le district de Galle, à environ 130 kilomètres au sud de Colombo, a indiqué le Centre de gestion des catastrophes, géré par l’État.

Le centre a indiqué que les inondations et les coulées de boue ont endommagé des centaines de maisons dans 12 districts et touché plus de 50 000 personnes, dont 1 473 familles qui ont été déplacées vers des abris temporaires.

Le district côtier de Matara a été le plus touché, la plupart étant inondé pendant plus d’une semaine. Les écoles de Matara ont été fermées vendredi en raison des inondations et des risques de glissements de terrain.