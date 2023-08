De fortes pluies provoquent des inondations et des glissements de terrain dans la région himalayenne de l’Inde, faisant au moins 48 morts

Des pluies de mousson d’une intensité significative ont déclenché des inondations et des glissements de terrain dévastateurs dans la région indienne de l’Himalaya, entraînant la mort de 48 personnes.

La menace de nouvelles pertes en vies humaines demeure car les pluies persistent, entravant les efforts de sauvetage.

Les catastrophes liées à la mousson se reproduisent dans la région nord de l’Inde

De fortes pluies de mousson provoqué des inondations et des glissements de terrain dans la région himalayenne de l’Inde, faisant au moins 48 morts et de nombreuses autres prises au piège, ont déclaré lundi des responsables aux médias locaux.

Des averses torrentielles qui ont commencé ce week-end dans l’État montagneux de l’Himachal Pradesh ont inondé des routes et emporté des maisons alors que des dizaines de sauveteurs travaillent pour aider ceux qui sont piégés sous des tas de débris.

Parmi les plus touchés, le district de Mandi dans le Pradesh, où 19 corps ont été récupérés par les sauveteurs, ont déclaré des responsables à l’agence de presse Press Trust of India.

Dans la capitale de Shimla, 14 personnes sont mortes à la suite de deux glissements de terrain et une averse – une pluie soudaine et très forte – dans le district de Solan dans l’État dimanche soir a tué neuf personnes dans la région, ont-ils ajouté.

Le nombre de morts a augmenté au cours de la journée alors que de fortes pluies se sont abattues sur diverses parties de l’État, provoquant des crues soudaines et d’autres glissements de terrain, ont annoncé les autorités.

Le ministre en chef de l’État, Sukhvinder Singh Sukhu, a déclaré que les sauveteurs de Shimla travaillaient pour nettoyer les débris et aider ceux qui étaient encore pris au piège.

Les averses sont définies comme lorsque plus de 3,9 pouces de pluie se produisent dans un rayon de 3,8 milles carrés en une heure. Ils sont fréquents dans les régions himalayennes, où ils ont le potentiel de provoquer d’intenses inondations et des glissements de terrain affectant des milliers de personnes.

Les maisons de Solan ont été emportées et les routes inondées par les pluies incessantes, a déclaré la police à PTI. À Shimla, les glissements de terrain ont fait tomber un temple hindou, qui était bondé de fidèles, faisant craindre que le nombre de morts ne s’alourdisse à mesure que les opérations de sauvetage se poursuivent.

Toutes les écoles et collèges de l’État ont été fermés et plus de 700 routes inondées ont été fermées.

Le service météorologique indien a averti que des pluies modérées à fortes frappaient lundi diverses parties de l’État, et a déclaré que les pluies pourraient se poursuivre jusqu’à la fin de la semaine. Il avait émis une alerte rouge ce week-end pour des averses intenses dans l’État voisin d’Uttarakhand, où 60 personnes sont mortes sous les pluies de mousson cette saison, a rapporté PTI.

Le mois dernier, des averses de mousson record ont tué plus de 100 personnes en deux semaines dans certaines parties du nord de l’Inde, y compris dans l’Himachal Pradesh, qui a été la plus touchée.

Les catastrophes causées par les glissements de terrain et les inondations sont courantes dans le nord de l’Himalaya indien pendant la saison de la mousson de juin à septembre. Les scientifiques disent qu’ils sont de plus en plus fréquents car le réchauffement climatique y contribue à la fonte des glaciers.

En février 2021, des crues soudaines ont tué près de 200 personnes et emporté des maisons dans l’Uttarakhand.