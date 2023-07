De fortes pluies provoquent des inondations et des coulées de boue dans le sud-ouest du Japon, où au moins 6 personnes sont portées disparues

TOKYO (AP) – Des pluies torrentielles se sont abattues sur le sud-ouest du Japon, provoquant des inondations et des coulées de boue et faisant au moins six disparus lundi.

Les pluies qui se sont abattues sur les régions de Kyushu et de Chugoku depuis le week-end ont provoqué des inondations le long de plusieurs rivières ainsi que des coulées de boue, la fermeture de routes, la perturbation des trains et la coupure de l’approvisionnement en eau dans certaines régions.

L’Agence météorologique japonaise a émis un avertissement d’urgence de fortes pluies pour les préfectures de Fukuoka et d’Oita sur l’île principale méridionale de Kyushu, exhortant les habitants des zones riveraines et à flanc de colline à faire preuve d’un maximum de prudence. Plus de 1,7 million d’habitants des zones vulnérables ont été invités à se mettre à l’abri.

L’Agence de gestion des incendies et des catastrophes a déclaré qu’au moins six personnes étaient portées disparues.

Dans la ville de Soeda, dans la préfecture de Fukuoka, deux personnes ont été enterrées sous une coulée de boue. L’un a été sauvé vivant, mais l’autre a été retrouvé sans signes vitaux, a indiqué l’agence. De plus amples informations sur leur état n’étaient pas immédiatement disponibles.

Dans la ville de Karatsu, dans la préfecture de Saga, des secouristes recherchaient trois personnes dont les maisons avaient été touchées par une coulée de boue, a indiqué l’agence.

Trois autres étaient portés disparus ailleurs dans la région.

Des images diffusées à la télévision NHK montraient de l’eau boueuse de la rivière Yamakuni en crue jaillissant d’un pont dans la ville de Yabakei, dans la préfecture d’Oita.

The Associated Press