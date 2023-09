De fortes pluies provoquent des crues soudaines dans certaines parties du Massachusetts et du Rhode Island

LEOMINSTER, Mass. (AP) — De fortes pluies ont inondé certaines parties du Massachusetts et du Rhode Island, une ville ayant déclaré l’état d’urgence alors que l’eau se déversait dans les maisons, créant des douves autour de leurs fondations et bloquant les conducteurs. L’inquiétude concernant un barrage répertorié en mauvais état a conduit à des évacuations.

D’autres tempêtes étaient prévues pour mercredi et, même s’il était encore tôt, les vents et les inondations provoqués par l’ouragan Lee devraient affecter le Rhode Island, l’est du Massachusetts, le sud-est du New Hampshire ainsi que le centre et la côte du Maine au cours du week-end, ont indiqué les prévisionnistes.

Le maire Dean Mazzarella de Leominster, à environ 64 kilomètres au nord-ouest de Boston, a exhorté les gens à ne pas s’aventurer dehors alors que les routes étaient inondées lundi soir, mais certains résidents ont été évacués lorsque l’eau est entrée dans leurs sous-sols. Toutes les écoles ont été fermées mardi et deux refuges ont été installés.

« La tempête s’est arrêtée sur nous hier soir. Il n’a pas bougé pendant près de cinq heures. Il a déversé 28 centimètres de pluie », a déclaré Mazzarella lors d’une conférence de presse mardi matin. Le service météorologique national n’avait pas immédiatement confirmé ce chiffre.

Lundi soir, dans un enregistrement mis en ligne, Mazzarella avait exhorté les gens à « trouver un point culminant quelque part. Trouvez un endroit élevé et restez-y jusqu’à ce que ce soit fini.

Il a ajouté que s’il y avait des blessures, elles étaient mineures.

Steve Forcier, 62 ans, a déclaré qu’il était à moitié endormi en train de regarder la télévision dans sa maison mobile lorsque les pompiers ont frappé à sa porte tard lundi soir.

« C’était un peu intimidant, un peu effrayant », a-t-il déclaré mardi matin devant l’école où lui et d’autres ont passé la nuit. « Quand j’ai regardé là-bas, j’ai dit : ‘Putain de merde !' »

L’eau à l’extérieur arrivait jusqu’à la taille, a déclaré Forcier, mais sa maison n’a subi que des dommages minimes lorsqu’il a évacué. Les pompiers ont utilisé des radeaux gonflables pour amener les résidents du parc de maisons mobiles vers des camions et des bus.

« Cela a été des montagnes russes très émouvantes pour beaucoup », a déclaré le directeur des écoles de Leominster, Paul Deacon, devant le refuge, où au moins 80 personnes avaient passé la nuit. « Ils ne savent pas ce qui est arrivé à leurs maisons, beaucoup d’entre eux sont partis sans rien, alors ils ont hâte de rentrer pour voir les conditions dans lesquelles ils vivent et parler aux personnes qui leur sont chères », a-t-elle déclaré.

Deacon a déclaré qu’elle n’avait jamais connu ce type d’intervention d’urgence et qu’elle en était ressortie impressionnée.

« Il y avait tellement de gens ici à bras ouverts pour nous aider à naviguer. Nous avons tous sauté le pas et commencé à prendre soin les uns des autres, et c’est un hommage à cette communauté.

Tôt mardi, la ville a déclaré que les personnes vivant dans les zones proches d’un ruisseau et de la rivière North Nashua à Leominster devraient « évacuer immédiatement » par mesure de précaution, « en raison d’un problème potentiel au barrage de Barrett Park Pond ».

« Ce barrage en particulier est celui que nous sommes sur le point de remplacer et il est très sensible. Il est saturé d’eau et nous nous en inquiétons en aval », a déclaré Mazzarella lors de la conférence de presse.

Le barrage est une structure en terre de 4,5 mètres de haut, classée en mauvais état et présentant un risque important, ce qui signifie que sa rupture pourrait entraîner des dommages économiques, mais ne devrait pas entraîner de pertes de vie, selon l’inventaire national des barrages du Corps of Engineers de l’armée américaine. La base de données montre qu’il a été inspecté pour la dernière fois en novembre 2017, alors qu’il est censé être inspecté tous les cinq ans.

Mazzarella a déclaré qu’il y avait au moins plusieurs maisons à Leominser où « l’eau s’est emportée autour d’elles » et où les fondations étaient visibles.

La gouverneure du Massachusetts, Maura Healey, a déclaré plus tôt que des équipes de sauvetage et d’intervention d’urgence en bateau étaient dans la ville.

« Mon cœur va aux résidents et aux responsables de la sécurité publique de Leominster et d’autres communautés confrontées à des inondations catastrophiques ce soir », a-t-elle posté sur X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter.

D’autres communautés ont également été victimes d’inondations. À North Attleborough, dans le Massachusetts, à environ 88,5 kilomètres au sud de Leominster, la ville a déclaré dans un communiqué que des équipes avaient travaillé pour évacuer l’eau des routes lundi soir et qu’environ 200 maisons avaient été endommagées par les inondations.

Peu de pluie était attendue mardi, mais des tempêtes devraient frapper la région mercredi après-midi et soir, et certaines pourraient produire de fortes pluies, a indiqué le service météorologique national.

La Nouvelle-Angleterre a connu son lot d’inondations cet été, notamment une tempête qui a déversé jusqu’à deux mois de pluie en deux jours dans le Vermont, faisant deux morts.

Les spécialistes de l’atmosphère affirment que les inondations qui surviennent dans différentes parties du monde sont alimentées par le changement climatique, les tempêtes se formant dans une atmosphère plus chaude, rendant les précipitations extrêmes plus fréquentes. Le réchauffement supplémentaire que les scientifiques prédisent ne fera qu’aggraver la situation.

Les rédacteurs d’Associated Press Kathy McCormack et Holly Ramer du New Hampshire, David Sharp du Maine, Lisa Rathke du Vermont et David Lieb du Missouri ont contribué à ce rapport.

Michael Casey, Associated Press