De fortes pluies provoquant des inondations et des évacuations dans le Mississippi

JACKSON, Miss. (AP) – De fortes pluies et des inondations soudaines ont provoqué des évacuations, des opérations de sauvetage et des fermetures dans tout le Mississippi.

La pluie a frappé le centre et le sud de l’État au cours des trois derniers jours. Dans des déclarations publiées sur Twitter, le National Weather Service a déclaré que des avertissements de crue éclair étaient en vigueur dans plusieurs régions de Jackson, la capitale de l’État, à Meridian et vers le sud jusqu’à Laurel et Prentiss, avec de nombreux rapports d’inondations mercredi.

Des dizaines de résidents d’une maison de retraite de Brandon ont été évacués en raison d’inondations, a rapporté WLBTV-TV. Le shérif du comté de Rankin, Bryan Bailey, a déclaré que les 42 résidents de l’établissement avaient été transférés dans une pièce sûre jusqu’à ce que les conditions s’améliorent.

Les premiers intervenants du comté central du Mississippi ont également déclaré qu’ils travaillaient pour sauver les gens de leurs maisons au milieu de l’averse de mercredi. Tammy Boykin, une résidente de Brandon, a déclaré à la station de nouvelles qu’elle n’avait jamais vu d’inondations aussi graves au cours des huit années où elle a vécu dans la région. Bailey a déclaré que le comté avait déployé un hydroglisseur, deux bateaux de sauvetage réguliers et trois véhicules de sauvetage en haute mer.

Les dirigeants du district scolaire public de Canton dans le comté voisin de Madison ont annoncé que les écoles fermeraient tôt mercredi en raison des inondations et des routes impraticables.

Selon WAPT-TV, plusieurs accidents de voiture ont également été signalés, dont beaucoup dus à l’aquaplanage. Un homme de Jackson a déclaré à la station de nouvelles qu’il s’était retrouvé coincé après que sa voiture ait calé dans une rue inondée. Il a dit qu’il ne s’était pas rendu compte que la route sur laquelle il conduisait était inondée avant qu’il ne soit trop tard. Il s’est assis au sommet de sa voiture et a attendu l’arrivée des premiers intervenants.

Le champ de foire du comté de Neshoba, qui accueille un festival annuel et des cabanes datant de 1889, était inondé Mercredi matin.

Dans le sud du Mississippi, de fortes pluies ont provoqué des inondations le long des rivières de la région, a rapporté WLOX-TV.

The Associated Press