De fortes pluies pourraient aider à lutter contre les incendies de forêt en Colombie-Britannique, mais la foudre présente des risques

Les responsables des incendies de forêt en Colombie-Britannique surveillent de près la météo cette semaine avec les prévisions annonçant de fortes pluies, ce qui pourrait fournir une aide bien nécessaire pour contenir les incendies incontrôlables, mais aussi des éclairs qui pourraient déclencher de nouvelles brûlures.

Dimanche soir, il y avait plus de 90 incendies de forêt qui brûlaient dans la province, la majorité dans la région de Peace dans le nord-est, dont trois feux de forêt notables – Ruisseau Donnie , Ruisseau Stoddart et Ruisseau Rouge — qui menacent les propriétés déjà sous ordres d’évacuation et alertes.

La région fait également l’objet d’un avertissement de pluie, Environnement Canada prévoyant de 50 à 75 millimètres de précipitations du lundi au mardi pour les zones les plus durement touchées par les incendies.

Le porte-parole du BC Wildfire Service, Forrest Tower, a déclaré que si la pluie venait, cela devrait aider à maîtriser certains des incendies dans la région.

« Si nous recevons le montant que nous prévoyons, nous envisageons un délai de quelques jours pour ceux [smaller] incendies – en les supprimant comme des incendies notables », a-t-il déclaré.

Les responsables des incendies de forêt en Colombie-Britannique ont déclaré que les conditions météorologiques plus fraîches au cours du week-end leur avaient permis de procéder à des allumages planifiés pour empêcher la propagation de l’incendie de Stoddart Creek dans la région de Peace. (Service des feux de forêt de la Colombie-Britannique)

Des températures plus fraîches et une rotation du vent ont permis aux pompiers de mener une opération d’allumage prévue pour empêcher la propagation de l’incendie de Stoddart Creek.

De plus, le Incendie de la rivière Cameron qui était auparavant considéré comme un incendie de forêt notable, a été rétrogradé à « être détenu » dimanche, les responsables affirmant qu’il n’y a plus de risque de propagation.

Préoccupation de foudre

Cependant, il existe également un risque que les orages dans l’intérieur de la Colombie-Britannique puissent entraîner davantage d’incendies.

Des veilles d’orages violents ont été émises dimanche pour plusieurs régions, dont la région de Boundary et les Kootenays près de la frontière de l’Alberta, où un incendie de forêt incontrôlable dans le parc national de Kootenay a augmenté de taille estimée à près de deux kilomètres carrés.

Trois propriétés dans la région de Cariboo en Colombie-Britannique ont également reçu l’ordre d’évacuer dimanche à la suite de l’incendie de Tzenzaicut, qui, selon les responsables, a probablement été déclenché par la foudre ou d’autres causes naturelles.

Montres d’inondation

Bien que la pluie puisse être une bonne nouvelle dans la lutte contre les incendies de forêt, elle pourrait également entraîner des inondations catastrophiques, a averti le River Forecast Center de la Colombie-Britannique.

Des veilles d’inondation ont été émises dimanche pour le Régions Boundary, Kootenays et Columbia au sud-est, la Régions de Shuswap, Thompson, Bonaparte et Okanagan dans le sud de l’intérieur et pour le haut et le moyen fleuve Fraser autour de Prince George et Quesnel .