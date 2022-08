De fortes pluies ont provoqué des crues soudaines, tuant 182 personnes en Afghanistan

Zabihullah Mujahid, porte-parole des talibans, a déclaré jeudi que plus de 250 personnes avaient été blessées à la suite des inondations soudaines, tandis que plus de 3 000 maisons avaient été détruites ou endommagées. Mujahid a déclaré qu’au moins 182 personnes avaient été tuées.

ISLAMABAD – Au moins 182 personnes ont été tuées et des centaines d’autres blessées au cours d’un mois de fortes inondations dues aux pluies saisonnières en Afghanistan, selon les Nations Unies et les talibans au pouvoir.

Le bilan le plus lourd s’est produit entre le 16 et le 21 août, lorsque 63 personnes ont été tuées dans les crues soudaines. Trente autres personnes sont portées disparues et plus de 8 200 familles sont touchées dans 13 provinces, selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires.