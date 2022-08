De fortes pluies ont provoqué des crues soudaines, tuant 182 personnes en Afghanistan

ISLAMABAD (AP) – Au moins 182 personnes ont été tuées et des centaines d’autres blessées au cours d’un mois de fortes inondations dues aux pluies saisonnières en Afghanistan, selon les Nations Unies et les talibans au pouvoir.

Zabihullah Mujahid, porte-parole des talibans, a déclaré jeudi que plus de 250 personnes avaient été blessées à la suite des inondations soudaines, tandis que plus de 3 000 maisons avaient été détruites ou endommagées. Mujahid a déclaré qu’au moins 182 personnes avaient été tuées.

Le bilan le plus lourd s’est produit entre le 16 et le 21 août, lorsque 63 personnes ont été tuées dans les crues soudaines. Trente autres personnes sont portées disparues et plus de 8 200 familles sont touchées dans 13 provinces, selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires.

Récemment, dans la province orientale de Logar, des villageois du district de Khushi ont déclaré que l’inondation était sans précédent dans l’histoire de la région. Là, le déluge a anéanti les animaux, les maisons et les terres agricoles. Les gens ont été chassés de chez eux pour trouver refuge dans les montagnes.

Dans le nord de la province de Parwan, les crues soudaines ont emporté des dizaines de maisons dans les trois districts touchés.

Le service météorologique local a averti que davantage de pluies étaient attendues dans les prochains jours dans la plupart des 34 provinces afghanes. De fortes pluies et des crues soudaines à travers le pays ont tué 40 personnes en juillet et 19 personnes le mois précédent.

The Associated Press