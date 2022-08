De fortes pluies inondent Séoul, la capitale sud-coréenne, submergeant les voitures

Des photos et des vidéos de toute la région lundi soir montraient des voitures à moitié submergées, des gens marchant dans l’eau jusqu’à la taille et des stations de métro débordant.

“Rien n’est plus précieux que la vie et la sécurité. Le gouvernement gérera minutieusement la situation des fortes pluies avec le siège central des mesures de sécurité en cas de catastrophe », a déclaré le président Yoon Suk-yeol. a écrit dans un post Facebook tard lundi, heure locale. Il a ajouté que le gouvernement travaillait pour évacuer les résidents des zones à haut risque, ainsi que pour mettre en œuvre des mesures d’urgence pour ceux qui ne peuvent pas rentrer chez eux en raison des inondations.

Ces événements de précipitations intenses dans le monde augmentent en raison du changement climatique d’origine humaine. Une atmosphère plus chaude est capable de retenir plus d’humidité et de produire des précipitations plus abondantes.