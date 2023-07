De fortes pluies inondent les routes de Chicago, NASCAR met fin à la course de rue du centre-ville et nomme le vainqueur

CHICAGO (AP) – De fortes pluies ont inondé les rues de Chicago dimanche, piégeant les voitures et forçant les responsables de la NASCAR à annuler la dernière moitié d’une course de la série Xfinity qui devait traverser le centre-ville de la ville.

Le National Weather Service a émis un avertissement de crue éclair pour plusieurs comtés de la région de Chicago, indiquant que jusqu’à 6 pouces de pluie étaient déjà tombés dans la banlieue de Cicero et Berwyn à midi.

La police de l’État de l’Illinois a déclaré que des portions de l’Interstate 55 et de l’Interstate 290 avaient été fermées en raison d’inondations, avec au moins 10 voitures coincées dans l’eau sur l’Interstate 55 près de Pulaski Road, une importante artère nord-sud de la ville, a rapporté WLS-TV. Les trains ont également été arrêtés dans certaines parties de la ville.

Les responsables de NASCAR avaient prévu de terminer la dernière moitié d’une course de la série Xfinity dans le centre-ville de la ville dimanche matin après avoir suspendu l’action samedi en raison de la foudre. Ils ont annoncé vers midi dimanche qu’ils avaient décidé d’annuler la course en raison de la pluie et ont déclaré Cole Custer vainqueur.

NASCAR avait prévu une course de la Cup Series qui se déroulerait dans le centre-ville plus tard dimanche après-midi. La course devait encore avoir lieu.

Le début du match de l’après-midi des Chicago Cubs contre les Cleveland Guardians au Wrigley Field a été repoussé à 16h05, a rapporté WMAQ-TV.

The Associated Press