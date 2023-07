De fortes pluies inondent à nouveau le nord-est alors que des inondations soudaines font au moins 5 morts en Pennsylvanie

WASHINGTON CROSSING, Pennsylvanie (AP) – De fortes pluies ont frappé un nord-est déjà saturé dimanche pour la deuxième fois en une semaine, provoquant une autre série d’inondations soudaines, des vols aériens annulés et des pannes de courant. En Pennsylvanie, une crue éclair soudaine samedi en fin d’après-midi a fait au moins cinq morts.

Des responsables du canton de Upper Makefield, dans le comté de Bucks, en Pennsylvanie, ont déclaré que des pluies torrentielles se sont produites samedi vers 17 h 30 dans la région de Washington Crossing, emportant plusieurs voitures. Au moins cinq personnes sont mortes et deux enfants, un garçon de 9 mois et sa sœur de 2 ans, sont toujours portés disparus, ont indiqué les autorités.

D’autres parties de la côte Est connaissaient de fortes pluies, y compris le Vermont. Les autorités ont déclaré que les glissements de terrain pourraient devenir un problème alors que l’État fait face à plus de pluie après des jours d’inondations.

« Restez vigilant et soyez prêt », a déclaré le gouverneur du Vermont, Phil Scott.

Les fortes tempêtes de dimanche ont entraîné des centaines d’annulations de vols dans les aéroports de la région de New York, selon le service de suivi FlightAware. Plus de 350 vols ont été annulés à l’aéroport international Newark Liberty dans le New Jersey, tandis que plus de 280 vols ont été annulés à l’aéroport international Kennedy à New York. Des centaines de vols ont été retardés.

Le National Weather Service a émis des avertissements de crue éclair et des veilles de tornade pour certaines parties du Connecticut, de l’ouest du Massachusetts, du Vermont et du New Hampshire. Un avertissement de tornade a été émis pour une zone le long de la frontière entre le Massachusetts et le New Hampshire.

Des milliers de pannes de courant ont également été signalées.

La gouverneure de New York, Kathy Hochul, a exhorté les gens à rester chez eux dimanche jusqu’à ce que les tempêtes soient passées.

« La pluie arrive. Cela semble juste implacable cette année », a-t-elle déclaré. « Il faut éviter les déplacements inutiles. … Une crue éclair ne vous donne pas d’avertissement … et dans ces moments-là, votre voiture peut passer d’un lieu sûr à un lieu de mort.

Hochul a déclaré que 13 centimètres de pluie étaient tombés en deux heures dans le comté de Suffolk à Long Island. L’État a vu 50 millions de dollars de dommages causés par les tempêtes de la semaine dernière. Les déclarations de catastrophe couvriront plus d’une douzaine de comtés de New York.

Manchester, New Hampshire, la plus grande ville du nord de la Nouvelle-Angleterre, a ouvert son centre d’opérations d’urgence en réponse aux intempéries. Le maire de Manchester Joyce Craig et d’autres responsables ont exhorté les résidents à rester à l’intérieur.

Les inondations ont forcé l’aéroport de Tweed-New Haven dans le Connecticut à fermer dimanche. Le petit aéroport, qui propose des vols commerciaux quotidiens depuis un transporteur, Avelo Airlines, a déclaré dans un message sur Twitter que le terminal était fermé jusqu’à nouvel ordre. Plusieurs vols ont été retardés.

Des inondations soudaines ont été signalées à New Haven, Hartford, Waterbury et d’autres villes du Connecticut, laissant de nombreuses routes impraticables. Le gouverneur du Connecticut, Ned Lamont, a déclaré qu’il se rendait à Bristol, siège d’ESPN, pour voir les inondations.

Dans le nord du New Jersey, certaines routes ont été fermées dimanche alors que les équipes travaillaient pour réparer des tronçons de béton qui se sont déformés sous de fortes pluies et des inondations. Des ruisseaux locaux ont submergé les passages et un éboulement a bloqué la route 46. Les voies de circulation étaient un gâchis d’eau et de rochers recouverts de boue brune.

En Pennsylvanie, une averse soudaine et torrentielle est devenue mortelle dans le canton d’Upper Makefield.

Le chef des pompiers Tim Brewer a déclaré aux journalistes que la région avait reçu environ 6 1/2 à 7 pouces de pluie (environ 18 centimètres) en 45 minutes.

« En 44 ans, je n’ai jamais rien vu de tel », a-t-il déclaré. « Lorsque l’eau est montée, elle est montée très rapidement. »

Environ 4 à 5 pieds d’eau ont balayé la route et trois des 11 voitures estimées ont été emportées. Tous les trois ont ensuite été récupérés et personne n’a été retrouvé à l’intérieur, a déclaré Brewer. Huit personnes ont été sauvées des voitures et deux du ruisseau, a-t-il dit.

Les deux enfants qui sont restés portés disparus dimanche font partie d’une famille de Charleston, en Caroline du Sud, qui rend visite à sa famille et à ses amis. Ils se rendaient à un barbecue lorsque leur véhicule s’est retrouvé coincé dans la crue éclair, a déclaré Brewer.

« Alors qu’ils tentaient d’échapper aux crues féroces, papa a emmené son fils de 4 ans tandis que la mère et la grand-mère ont attrapé les deux autres enfants, âgés de 9 mois et 2 ans », a-t-il déclaré. Le père et le fils ont « miraculeusement » réussi à se mettre en sécurité. « Cependant, la grand-mère, la mère et les deux enfants ont été emportés par les eaux de crue », a déclaré Brewer. La mère faisait partie des personnes retrouvées mortes plus tard.

« Nous continuons à chercher les deux enfants. Nous n’allons pas abandonner », a déclaré Brewer.

Environ 150 personnes ont fouillé le ruisseau pendant la nuit et 100 ont été impliquées dimanche. Brewer a déclaré plus tôt que les responsables considéraient l’effort comme un sauvetage « mais nous sommes à peu près certains que nous sommes en mode de récupération en ce moment ».

Le gouverneur Josh Shapiro a promis l’aide des responsables des urgences et des transports de l’État.

« Tout le monde est sur le pont », a déclaré Shapiro.

En Caroline du Nord, les eaux de crue ont été accusées de la mort d’une femme de 49 ans dont la voiture a été balayée d’une route dans le comté d’Alexander tard samedi soir. Un homme qui se trouvait dans la voiture avec elle a été secouru.

Et aussi loin au sud que Miami, les fans de football ont cherché refuge contre une averse torrentielle alors qu’ils attendaient un événement présentant la superstar internationale Lionel Messi un jour après que l’équipe l’ait signé jusqu’en 2025.

Pendant ce temps, des efforts de récupération étaient en cours dans le Vermont après les récents jours de fortes précipitations.

L’Agence des transports du Vermont a déclaré que 12 routes nationales restaient fermées tandis que 12 étaient partiellement ouvertes à une voie de circulation et 87 ont été rouvertes qui étaient auparavant fermées.

L’agence a déclaré que 211 inspections de ponts ont été achevées cette semaine dans les zones endommagées et qu’il y a quatre ponts d’État fermés et quatre structures municipales fermées.

Les lignes ferroviaires du Vermont ont également été endommagées, a indiqué l’agence de transport. L’agence a déclaré qu’elle avait rouvert 57 miles (92 kilomètres) de lignes ferroviaires et que 64 miles de lignes ferroviaires étaient restées fermées.

« Nos équipes ont travaillé sans relâche toute la semaine pour réparer les routes et les ponts endommagés et pour restaurer l’infrastructure de transport de l’État pour les Vermontois et les visiteurs », a déclaré le secrétaire aux Transports, Joe Flynn.

Les fortes précipitations n’étaient pas les seules conditions météorologiques extrêmes qui sévissaient aux États-Unis. Une vague de chaleur torride dans le sud-ouest a placé environ un tiers des Américains sous un type de surveillance ou d’avertissement de chaleur. Cela comprenait des températures brutales dans l’endroit le plus chaud de la planète – Death Valley, qui longe une partie de la frontière entre le centre de la Californie et le Nevada. Las Vegas a également fait face à la possibilité d’atteindre une température record de tous les temps dimanche.

L’Agence américaine de protection de l’environnement a publié dimanche des alertes sur la qualité de l’air pour plusieurs États s’étendant du Montana à l’Ohio en raison de la fumée provenant des incendies de forêt au Canada. Hochul, la gouverneure de New York, a déclaré qu’elle s’attendait à ce que des alertes sur la qualité de l’air soient émises lundi pour les parties nord et ouest de l’État de New York en raison des incendies de forêt.

« Des alertes sur la qualité de l’air sont en place pour une grande partie des Grands Lacs, du Midwest et du nord des Hautes Plaines », a déclaré le National Weather Service. « Cela est dû à l’épaisse concentration persistante de la fumée des feux de forêt canadiens au-dessus de ces régions. »

___

Cette histoire corrige le nom du canton en Upper Makefield.

___

les écrivains de l’Associated Press Ron Todt à Philadelphie ; David Collins à Hartford, Connecticut ; Patrick Whittle à Portland, Maine; et Leah Willingham à Charleston, Virginie-Occidentale ; contribué à ce rapport.

The Associated Press