De fortes pluies font s’effondrer 10 bâtiments historiques dans la capitale yéménite

SANAA, Yémen (AP) – De fortes pluies frappant la capitale du Yémen, Sanaa, qui remonte à l’Antiquité, ont fait s’effondrer ces derniers jours 10 bâtiments dans la vieille ville, ont déclaré mercredi les rebelles houthis du pays.

Au moins 80 autres bâtiments ont été gravement endommagés par les pluies et ont besoin de réparations urgentes, ont déclaré les rebelles, qui contrôlent Sanaa depuis le déclenchement de la guerre civile au Yémen il y a plus de huit ans.

La vieille ville de Sanaa est un site du patrimoine mondial de l’UNESCO et la région aurait été habitée pendant plus de 2 millénaires. Son architecture est unique, avec des fondations et des premiers étages construits en pierre, et des étages suivants en brique – considérés comme l’un des premiers gratte-ciel au monde.

Les bâtiments ont des façades en briques rouges ornées de moulures en gypse blanc dans des motifs ornés, des comparaisons de dessins avec des maisons en pain d’épice – un style qui est devenu le symbole de la capitale du Yémen. Beaucoup de maisons sont encore des maisons privées et certaines ont plus de 500 ans.

Dans un communiqué, Abdullah Al-Kabsi, le ministre de la Culture de l’administration Houthi, a déclaré que les rebelles travaillaient avec des organisations internationales et cherchaient de l’aide pour faire face à la destruction. Il n’y a eu aucun rapport immédiat de morts ou de blessés dans les effondrements.

Les maisons avaient résisté à des siècles, mais les pluies intenses de cette saison se sont avérées trop fortes pour les structures emblématiques. Les briques et les poutres en bois forment maintenant d’énormes tas de gravats entre les structures encore debout.

Les pluies ne montrent aucun signe de ralentissement.

“J’ai peur quand j’entends la pluie et que je prie Dieu parce que j’ai peur que ma maison s’effondre sur moi”, a déclaré Youssef al-Hadery, un habitant de la vieille ville.

Al-Kabsi a insisté pour que l’UNESCO assume une part de responsabilité dans les efforts de sauvetage et de restauration, compte tenu de l’histoire de la région. Des années de négligence sous le gouvernement précédent ont fait des ravages, a-t-il ajouté.

Le conflit a également contribué à la disparition de Sanaa.

La guerre civile au Yémen a éclaté en 2014, lorsque les Houthis soutenus par l’Iran sont descendus de leur enclave du nord et ont pris le contrôle de Sanaa, forçant le gouvernement internationalement reconnu à fuir vers le sud, puis à s’exiler en Arabie saoudite.

Une coalition dirigée par l’Arabie saoudite – alors soutenue par les États-Unis – est entrée en guerre au début de 2015 pour tenter de rétablir le gouvernement au pouvoir. Depuis lors, le conflit s’est transformé en une guerre par procuration entre des ennemis régionaux, l’Arabie saoudite et l’Iran, et a engendré l’une des pires crises humanitaires au monde.

Certains observateurs affirment que les frappes aériennes sur Sanaa par la coalition dirigée par l’Arabie saoudite ont également probablement secoué les bâtiments historiques et endommagé leurs fondations.

Mais le manque d’entretien est le plus gros problème, selon Mohamed Al-Hakeemi, qui dirige une organisation locale appelée The Green Dream, spécialisée dans les questions environnementales au Yémen.

Une initiative en 2021 a réparé des centaines de maisons et en a reconstruit une douzaine – le premier entretien sérieux depuis le début de la guerre.

L’UNESCO n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Ahmed Al-haj, Associated Press