De fortes pluies font s’effondrer 10 bâtiments historiques dans la capitale yéménite

Au moins 80 autres bâtiments ont été gravement endommagés par les pluies et ont besoin de réparations urgentes, ont déclaré les rebelles, qui contrôlent Sanaa depuis le déclenchement de la guerre civile au Yémen il y a plus de huit ans.

La vieille ville de Sanaa est un site du patrimoine mondial de l’UNESCO et la région aurait été habitée pendant plus de 2 millénaires. Son architecture est unique, avec des fondations et des premiers étages construits en pierre, et des étages suivants en brique – considérés comme l’un des premiers gratte-ciel au monde.