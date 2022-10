De fortes pluies font gonfler les rivières, provoquant des inondations dans une grande partie de la Thaïlande

De nombreuses régions ont déjà été inondées par les pluies saisonnières de la mousson lorsque les restes de la tempête tropicale Noru, qui avait précédemment déchiré les Philippines et le Vietnam, ont balayé certaines parties du pays la semaine dernière.

BANGKOK – De fortes pluies dans le nord, le nord-est et le centre de la Thaïlande ont aggravé les graves inondations dans de nombreuses régions du pays lundi, les autorités ayant ordonné le déversement d’eau dans des rivières déjà débordantes à partir de barrages remplis à pleine capacité.

Parmi les zones touchées par les inondations figurent Chiang Mai, une grande ville et centre touristique du nord, et Sukhothai, une ancienne capitale et site archéologique qui attire de nombreux visiteurs.