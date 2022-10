De fortes pluies font gonfler les rivières, provoquant des inondations dans une grande partie de la Thaïlande – Kelowna Capital News

De fortes pluies dans le nord, le nord-est et le centre de la Thaïlande ont aggravé les graves inondations dans de nombreuses régions du pays lundi, les autorités ayant ordonné le déversement d’eau dans des rivières déjà débordantes à partir de barrages remplis à pleine capacité.

De nombreuses régions ont déjà été inondées par les pluies saisonnières de la mousson lorsque les restes de la tempête tropicale Noru, qui avait précédemment déchiré les Philippines et le Vietnam, ont balayé certaines parties du pays la semaine dernière.

Parmi les zones touchées par les inondations figurent Chiang Mai, une grande ville et centre touristique du nord, et Sukhothai, une ancienne capitale et site archéologique qui attire de nombreux visiteurs.

Le Département de la prévention et de l’atténuation des catastrophes a signalé que les inondations avaient touché au moins 45 000 ménages dans 35 provinces.

À Chiang Mai, les responsables provinciaux des catastrophes ont averti les habitants des maisons près de la rivière Ping de déplacer leur propriété vers un terrain plus élevé, même si certaines zones étaient déjà inondées.

Les autorités ont également émis des avertissements urgents d’inondation aux habitants des provinces du centre-nord de Sukhothai, Phitsanulok et Phichit après le déversement de la rivière Yom sur ses rives.

À Ubon Ratchathani, dans le nord-est, plus de 7 000 personnes ont été déplacées dans 60 abris après le débordement de la rivière Moon, alors que les secouristes pataugeaient dans l’eau jusqu’à la taille pour aider les résidents à évacuer.

Dans la province de Nonthaburi, juste au nord de Bangkok, les autorités provinciales ont construit un mur anti-inondation avec plus de 300 000 sacs de sable le long d’environ 10 kilomètres (six miles) de la rivière Chao Phraya pour tenter d’empêcher les inondations d’atteindre des zones clés, a rapporté la télévision publique thaïlandaise PBS. son site internet.

