De fortes pluies et quelques orages contribueront aux conditions de sécheresse

CHICAGO – Le nouveau Drought Monitor est sorti jeudi matin et la majeure partie de Chicagoland est dans une situation modérée. sécheresse. Comté de Kendall, sud Kane, DuPagenord Cuisineret le sud-est Lac (IL) connaissent désormais de graves conditions de sécheresse.

Des pluies indispensables et des orages intégrés arriveront tard ce soir jusqu’au début de vendredi. La plupart des régions recevront environ un demi-pouce de pluie, mais les totaux pourraient dépasser un pouce entre I-80 et I-90. Les averses diminueront d’ouest en est vendredi matin, entraînant un ciel plus clair dans l’après-midi. Vendredi, les températures plafonneront entre 60 et 60 °C.

Notre week-end s’annonce superbe avec un ciel ensoleillé et des maximums dans les années 50 supérieures et inférieures des années 60. L’air plus chaud s’accumulera au début de la semaine prochaine et les températures reviendront au-dessus des années 60 lundi.

Une chaleur proche du record est possible mardi avec des sommets dans les années 70 supérieures sous un ciel partiellement nuageux. D’autres nuages ​​arriveront mercredi et des averses seront possibles tard mercredi et jeudi. Ces averses seront associées à un front froid.

Halloween commencera probablement par des averses le matin. Pour l’instant, il semble que les températures se situeront entre 50 et 60 degrés pendant la journée.