De fortes pluies et du vent créent des conditions de conduite dangereuses dans le métro OKC

COMMANDEZ ICI. MICHAEL, QUE VOIS-TU ? OUAIS. Des précipitations tout simplement incroyables. Les gens sont plutôt impatients et se lancent dans la voie extérieure. Mec, tu pourrais les voir frapper d’énormes flaques d’eau. KYLE, prenons à gauche ici. NOUS ALLONS VOIR SI NOUS ENTREONS DANS CERTAINS DE CES VENTS EN RAFALES. Damon, nous approchons de cette circulation. C’est à quelques kilomètres de notre sud. Je vais essayer d’enfiler l’aiguille et de bien m’y prendre lorsqu’elle passera. NOUS SOMMES AU 149E À L’OUEST ET JE PEUX DÉJÀ VOIR QUE LA PLUIE VA UN PEU DE LATÉRALE. POUVEZ-VOUS LE VOIR ICI. COMMENT C’EST COMMENT IL EST TIRÉ. OH OUAIS. MICHAEL, je peux, je peux voir comme ça, ça ressemble à juste des draps et des rideaux qui passent devant toi. OUAIS. C’EST ALORS C’EST CE QUE ÇA FAIT. Donc, c’est un vent du nord, essentiellement un vent du nord. ET PUIS CELA VIENT PARFOIS DU NORD-OUEST. REGARDEZ L’EAU QUI EST ICI AUTOUR DE LA ROUTE. C’est pour ça que je vous dis, mec, ça devient sportif ici, du côté sud, à Moore. TRÈS RAPIDEMENT. ET CETTE ZONE DE CONVERGENCE QUI A OBTENU UN PEU DE CETTE ROTATION. Ça fait juste monter encore plus toute cette eau. Je veux dire

« L’eau descend vraiment » : de fortes pluies créent des conditions de conduite dangereuses dans le métro OKC Les tempêtes ont apporté de fortes pluies et des vents violents dans le métro d’Oklahoma City tôt dimanche matin. Mise à jour : 01h21 HAC le 3 novembre 2024 Les tempêtes ont apporté de fortes pluies et des vents violents dans le métro d’Oklahoma City tôt dimanche matin. >> Vérifiez le radar en direct | Page météo de KOCO | Obtenez KOCO sur le GoKOCO 5 First Alert Storm Chasers suit les tempêtes, montrant les zones proches de Moore et Norman où le vent fait déplacer la pluie latéralement et rend les conditions encore plus dangereuses pour les conducteurs. Les météorologues Michael Armstrong et Nick Smith ont vu plusieurs automobilistes conduire avec leurs dangers alors qu’ils essayaient de naviguer sur les routes et sur l’Interstate 35. À un moment donné, Nick a déclaré qu’il avait l’impression que des vents « punitifs » de 60 mph se déplaçaient alors qu’il conduisait sur I -35 en normand. Assurez-vous de télécharger l’application KOCO 5 pour recevoir des alertes météo personnalisées. Vous pouvez également regarder la couverture de notre équipe sur l’application.>> Vérifier les clôtures>> Vérifier le radar interactif en direct>> Regarder la couverture de KOCO 5>> Téléchargez l’application KOCO 5 sur iPhone>> Téléchargez l’application KOCO 5 sur Android>> » Aimez « KOCO 5 sur Facebook>> « Suivez » KOCO 5 sur X>> Diffusez les mises à jour météo de KOCO 5 à tout moment sur l’application Very Local Les tempêtes ont apporté de fortes pluies et des vents violents dans le métro d’Oklahoma City tôt dimanche matin. >> Vérifiez le radar en direct | Page météo de KOCO | Obtenez KOCO en déplacement Les chasseurs de tempêtes KOCO 5 First Alert suivent les tempêtes, montrant les zones proches de Moore et Norman où le vent fait déplacer la pluie latéralement et rend les conditions encore plus dangereuses pour les conducteurs. Les météorologues Michael Armstrong et Nick Smith ont vu plusieurs automobilistes conduire avec leurs dangers alors qu’ils essayaient de naviguer sur les routes et sur l’Interstate 35. À un moment donné, Nick a déclaré qu’il avait l’impression que des vents « punitifs » de 60 mph se déplaçaient alors qu’il conduisait sur I -35 en normand. Assurez-vous de téléchargez l’application KOCO 5 pour recevoir des alertes météo personnalisées. Vous pouvez également regarder la couverture de notre équipe sur l’application. >> Vérifier les fermetures >> Vérifiez le radar interactif en direct >> Regardez la couverture de KOCO 5 >> Téléchargez l’application KOCO 5 sur iPhone >> Téléchargez l’application KOCO 5 sur Android >> « J’aime » KOCO 5 sur Facebook >> « Suivez » KOCO 5 sur X >> Diffusez les mises à jour météo de KOCO 5 à tout moment sur l’application Very Local