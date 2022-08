De fortes pluies et des inondations soudaines frappent le nord-ouest de l’Illinois – Shaw Local

De fortes pluies ont provoqué la fermeture de plusieurs routes dans le comté de Stephenson, avec des rapports faisant état de chutes de 6 à 9 pouces sur une période de 24 heures.

Le département de police de Freeport a publié la déclaration suivante lundi matin :

La Ville de Freeport IL – Hôtel de ville met en place une page de fermeture de route. Veuillez consulter cette page car elle sera mise à jour au fur et à mesure que des mises à jour seront disponibles : https://cityoffreeport.org/road-closures-flooding/

Les niveaux d’inondation devraient continuer à augmenter jusqu’à 1 heure du matin, selon le National Weather Service. D’autres routes peuvent être ajoutées à cette liste. Revenez sur cette page pour plus de mises à jour et recevez des notifications par SMS et téléphone directement de CodeRed : https://public.coderedweb.com/CNE/en-US/BFE9C203F980

De plus, les responsables de la sécurité publique demandent aux personnes dont les sous-sols sont inondés de rester hors de leurs sous-sols pour éviter l’électrocution.

À Freeport, les routes suivantes ont été fermées jusqu’à nouvel ordre en raison de la hausse des niveaux d’inondation :

• Rue Henderson, nord et sud

• Rues au nord de la rue E. Stephenson

• Rues à l’est de la rue Hancock

• Route 75/E. Stephenson Street de Hancock St. aux limites de la ville

“Veuillez noter qu’il s’agit d’une urgence en développement. Des fermetures de routes peuvent être ajoutées ou supprimées. Actualisez votre navigateur pour les dernières fermetures de routes », a déclaré la police.

Comté de Stephenson

Le département des autoroutes du comté de Stephenson a affiché ces fermetures de routes à 9h30 :

• Chemin Cedarville de Cockrel au chemin Sociota Mills

• Pearl City Road d de Block Road à Miche Road

• Loran Road depuis Altoff Road jusqu’à la limite du comté

“Nous espérons que toutes les routes seront ouvertes plus tard dans la journée, mais en attendant, veuillez faire preuve d’une extrême prudence lorsque vous conduisez sur des routes avec de l’eau. De plus, beaucoup d’accotements sont délavés, alors conduisez prudemment même s’il n’y a pas d’eau sur la route. Avec un minimum de main-d’œuvre, nous sommes incapables de nous déplacer dans le comté aussi vite que nous le souhaiterions. Nous mettrons à jour dès que nous le pourrons », lit-on dans le communiqué.

Comté d’Ogle

Dans le comté d’Ogle, six pouces de pluie sont tombés tôt lundi matin après trois pouces dimanche.

Plus tôt lundi matin, une partie de la route 2 de l’Illinois a été fermée en raison d’inondations au nord de Byron et la route 26 de l’Illinois avait de l’eau à Forreston et autour de Woosung.

Dans l’Oregon, la pluie dimanche matin a forcé la foire du comté d’Ogle à annuler tous les événements en plein air, à l’exception du spectacle de chèvres qui s’est tenu dans l’étable à moutons/chèvres.

Lundi matin, les eaux de crue sont restées sur le parc à chiens Wiggly Field du district de l’Oregon Park, à la périphérie sud de la ville.

Cette zone a une promenade qui se dresse au-dessus d’une zone humide naturelle et est connue pour être inondée lors de fortes pluies.

Les niveaux d’eau n’avaient pas atteint le village de Progress situé à l’ouest du parc canin.

Le Village of Progress, une société privée à but non lucratif fondée en 1969 pour répondre aux besoins de formation des adultes handicapés résidant dans le comté d’Ogle, a été endommagé par les inondations en juillet 2017.