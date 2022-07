De fortes pluies et des inondations non saisonnières font 10 morts en Afghanistan

ISLAMABAD (AP) – Des pluies et des inondations hors saison ont tué au moins 10 personnes – dont deux enfants – dans les provinces du nord et de l’est de l’Afghanistan, ont annoncé vendredi les Nations Unies.

Le déluge a également blessé 11 personnes, le plus grand nombre de victimes et de dégâts ayant été signalé dans les provinces de Nangarhar, Nuristan et Ghani, et à Parwan, dans le nord du pays, a indiqué le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU.

Les fortes pluies des 5 et 6 juillet ont causé de graves dommages à plus de 280 maisons, ainsi qu’à d’autres infrastructures essentielles dans neuf provinces, dont quatre ponts et huit kilomètres (environ cinq miles) de route.

C’est la deuxième fois que la région orientale subit des crues soudaines en moins d’un mois, avec 19 personnes tuées et 131 personnes blessées lors de fortes pluies qui se sont produites sur deux jours en juin, selon le communiqué.

En raison de fortes pluies, d’inondations et de glissements de terrain, dans la province du Nouristan, la route reliant Kunar au centre du Nouristan a été bloquée à la circulation, a indiqué le ministère des Travaux publics du pays.

Le ministère utilise de la machinerie lourde pour rouvrir la route.

The Associated Press