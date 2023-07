De fortes pluies et des inondations font 37 morts en Corée du Sud

Les sauveteurs continuent de lutter contre les inondations en Corée du Sud alors que de fortes pluies font 37 morts et 9 personnes portées disparues.

La Corée du Sud est aux prises avec une saison de mousson sévère, car de fortes pluies provoquent un débordement majeur du barrage et des glissements de terrain généralisés.

Des recherches désespérées sont en cours alors que des centaines de secouristes s’efforcent d’atteindre les personnes prises au piège dans un tunnel inondé dans la province de Cheongju.

Les sauveteurs se sont battus dimanche pour atteindre les personnes piégées dans un tunnel inondé en Corée du Sud, où au moins 37 personnes sont mortes et neuf sont portées disparues après que de fortes pluies ont provoqué des inondations et des glissements de terrain.

La Corée du Sud est au plus fort de sa saison de mousson d’été, et il y a eu de fortes pluies au cours des quatre derniers jours, provoquant le débordement d’un important barrage.

Le ministère de l’Intérieur a signalé que 37 personnes avaient été tuées et neuf autres étaient portées disparues dans tout le pays dans les fortes averses, enterrées principalement par des glissements de terrain ou après être tombées dans un réservoir inondé.

Le ministère a déclaré que des centaines de secouristes luttaient toujours pour atteindre plus de 10 voitures et un nombre inconnu de personnes piégées dans un tunnel souterrain de 430 mètres à Cheongju, dans la province du Chungcheong du Nord.

Lorsque l’AFP est arrivée sur place dimanche, les secouristes ont tenté de vider le tunnel pour atteindre les victimes, mais l’eau apparaissait toujours trop profonde, gênant les efforts de recherche.

Le tunnel a été inondé samedi matin après l’arrivée trop rapide des eaux de crue pour que les véhicules à l’intérieur puissent s’échapper, selon l’agence de presse Yonhap.

Le ministère de l’Intérieur a déclaré que cinq personnes avaient été secourues d’un bus dans le tunnel samedi et que neuf corps avaient jusqu’à présent été retirés du site, des plongeurs travaillant 24 heures sur 24 à la recherche de nouvelles victimes.

La police a reçu des rapports de personnes disparues pour 11 personnes qui se trouveraient dans le tunnel, mais aucun bilan officiel définitif n’a encore été fourni, car on ne sait pas combien de personnes se trouvaient dans chaque voiture, a rapporté Yonhap.

« Je n’ai aucun espoir, mais je ne peux pas partir », a déclaré à Yonhap un parent d’une des personnes portées disparues dans le tunnel.

« Mon cœur se serre en pensant à quel point cela a dû être douloureux pour mon fils dans l’eau froide. »

Des images diffusées à la télévision locale montraient un torrent d’eau provenant d’une rivière voisine qui avait éclaté en inondant le tunnel, alors que les secouristes luttaient pour utiliser des bateaux pour atteindre les personnes à l’intérieur.

– Plus de pluie –

Son bureau a déclaré que le président sud-coréen Yoon Suk Yeol, actuellement en voyage à l’étranger, avait tenu une réunion d’urgence avec ses collaborateurs sur la réponse du gouvernement.

Auparavant, il avait ordonné au Premier ministre Han Duck-soo de mobiliser toutes les ressources disponibles pour minimiser les pertes.

La plupart des victimes – dont 19 morts et huit disparus – provenaient de la province du Gyeongsang du Nord, principalement en raison de glissements de terrain massifs dans la région montagneuse qui ont englouti des maisons avec des personnes à l’intérieur.

Certaines personnes portées disparues ont été emportées par le débordement d’une rivière dans la province, a indiqué le ministère de l’Intérieur, et plus de 1 500 personnes n’ont pas pu rentrer après avoir évacué leurs maisons.

L’Administration météorologique coréenne a prévu d’autres fortes pluies jusqu’à mercredi et a exhorté le public à « s’abstenir de sortir ».

La Corée du Sud est régulièrement frappée par des inondations pendant la période de la mousson d’été, mais le pays est généralement bien préparé et le nombre de morts est généralement relativement faible.

Les scientifiques disent que le changement climatique a rendu les événements météorologiques dans le monde plus extrêmes et plus fréquents.

La Corée du Sud a subi des pluies et des inondations record l’année dernière, qui ont fait plus de 11 morts.

Parmi eux, trois personnes sont mortes piégées dans un appartement au sous-sol de Séoul du genre qui est devenu internationalement connu grâce au film coréen oscarisé « Parasite ».

Le gouvernement a déclaré que les inondations de 2022 étaient les précipitations les plus importantes depuis le début des relevés météorologiques de Séoul il y a 115 ans, blâmant le changement climatique pour les conditions météorologiques extrêmes.