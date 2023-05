De fortes pluies entraînent des routes inondées et des sous-sols en Allemagne

Dans le comté de Zollernalbkreis, dans l’État du Bade-Wurtemberg, des centaines de pompiers étaient de service dimanche soir après que des orages ont fait éclater des ruisseaux et inondé des rues, a rapporté lundi l’agence de presse allemande dpa.

BERLIN – De fortes pluies dans le sud-ouest de l’Allemagne ont inondé les routes et les sous-sols, contraint les voies ferrées à fermer temporairement et laissé certains habitants piégés dans leurs maisons.

Dans l’État de Rhénanie-Palatinat, de fortes pluies ont inondé les routes et provoqué des glissements de terrain dans la ville de Daaden-Herdor, où environ 250 pompiers ont été déployés pendant la nuit, a rapporté dpa. Personne n’a été blessé.

De plus petits glissements de terrain ont également fait tomber des débris sur les routes et les voies, entraînant la suspension temporaire du trafic ferroviaire entre Daaden et Betzdorf.