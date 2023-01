De fortes pluies en Californie provoquent des inondations mais offrent un répit à la sécheresse

Karla Nemeth, directrice du département californien des ressources en eau, l’agence qui gère la ressource la plus précieuse du Golden State, a déclaré que la Californie doit suivre une ligne fine pendant les tempêtes hivernales intenses. D’une part, l’État a désespérément besoin de pluie et de neige hivernales pour reconstituer l’approvisionnement en eau avant la période de sécheresse annuelle qui persiste souvent du printemps à l’automne.

Mais le changement climatique a également intensifié les conditions météorologiques extrêmes dans l’Ouest, et de longues périodes de fortes pluies peuvent provoquer des inondations dévastatrices ou des glissements de terrain dans les zones qui ont récemment brûlé. Les tempêtes chaudes en particulier pourraient faire fondre la neige prématurément et envoyer un torrent d’eau dans les montagnes et dans les villes déjà saturées.

“C’est une sorte de situation Goldilocks”, a déclaré Mme Nemeth. “Nous sommes prudemment optimistes.”

Sur les pistes de ski californiennes, les chutes de neige exceptionnellement abondantes étaient un cadeau de bienvenue. Mammoth Mountain, une station balnéaire à la frontière du parc national de Yosemite, devrait voir plusieurs pieds de neige samedi, avec plus de chutes de neige attendues jusqu’à la mi-janvier, a déclaré Lauren Burke, directrice des communications de la station.

La station avait déjà bénéficié de fortes chutes de neige cet hiver, dont 10 à 15 pieds de neige au cours du seul mois dernier, a déclaré Mme Burke. À midi samedi, la station enregistrait 90 à 131 pouces de neige à sa profondeur de base, parmi les plus profondes du pays, selon les données de On The Snow, qui suit la couverture de neige dans les stations à l’échelle nationale.

“Le manteau neigeux résiste très bien, même avec cette neige plus chaude, humide et lourde”, a déclaré Mme Burke. “Cela recouvre en quelque sorte la montagne et construit une base très profonde.”

Une importante accumulation de neige s’est accumulée dans la région de la Sierra Nevada, y compris, dans le sud de la Sierra, près de 200 % de l’équivalent en eau de neige moyen qui est généralement enregistré à cette période de l’année, selon les données du Département des ressources en eau de Californie.

Tout en mettant en garde contre le risque d’inondation, les experts affirment que les tempêtes sont en passe d’être largement bénéfiques pour l’État. C’est en partie parce que les niveaux d’eau des principaux fleuves et réservoirs de l’Ouest sont déjà tellement inférieurs à la normale qu’il faudrait une quantité extraordinaire de pluie sur une courte période pour les remplir à nouveau ; les pires inondations se produisent lorsque de grands cours d’eau et réservoirs débordent de leurs rives dans des zones peuplées.