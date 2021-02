De fortes pluies devraient entraîner des inondations

« Pour l’avertissement orange, potentiellement jusqu’à 200 mm, c’est le double des précipitations normales de février. »

Natural Resources Wales a émis 37 alertes d’inondation et 11 alertes d’inondation vendredi soir, tandis que l’Agence pour l’environnement a émis 6 alertes d’inondation et 93 alertes d’inondation pour l’Angleterre.

L’Agence écossaise de protection de l’environnement a émis 32 avertissements d’inondation et 9 alertes d’inondation.

L’alerte météo orange est en vigueur dans certaines parties du sud du Pays de Galles de 20 heures vendredi à 18 heures samedi, avec des pluies fortes et persistantes qui devraient causer des inondations et des perturbations des transports et des services publics.

Des avertissements météorologiques jaunes sont également en place dans de grandes parties de l’ouest et du sud du Pays de Galles, dans certaines parties de l’ouest, du sud-ouest et du centre de l’Écosse de vendredi à dimanche, dans certaines parties du Devon et des Cornouailles de vendredi à samedi et dans certaines parties de Cumbria samedi.

M. Petagna a déclaré que l’est du pays aura un week-end beaucoup plus calme avec des températures douces jusqu’à 16 ° C dans le sud-est, mais avec des pluies légères et inégales dimanche.

Cependant, il a averti qu’après une brève pause sous la pluie, le temps était plus humide la semaine prochaine.

Il a ajouté: « Il y a plus de pluie à venir la semaine prochaine.

« Il y aura un peu de répit dimanche et lundi, mais à partir de mardi, il y aura plus de pluie.

« De nouveau, l’ouest et le nord-ouest pourraient voir de nouvelles pluies se développer. »