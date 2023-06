De fortes pluies, des orages Lash Delhi, apportent un répit à la chaleur torride

De fortes pluies accompagnées d’éclairs et d’orages ont frappé dimanche certaines parties de la capitale nationale, apportant un répit à la chaleur torride.

La RCN (région de la capitale nationale) comme Nodia, Gurugram, Faridabad et Ghaziabad a également connu de fortes pluies.

Le Centre régional de prévision météorologique (RWFC) a prédit que des pluies d’intensité légère à modérée se produiraient sur les zones adjacentes de l’ensemble de Delhi et de la RCN. Le RWFC fournit les prévisions météorologiques pour le nord-ouest de l’Inde et la région de la RCN de Delhi. Ils ont tweeté que des orages avec des pluies d’intensité légère à modérée survoleraient et jouxteraient les zones de Farukhnagar, Kosali, Mahendargarh, Sohana, Rewari, Narnaul et d’autres.

« Des orages avec des pluies d’intensité légère à modérée se produiraient sur les zones voisines de Farukhnagar, Kosali, Mahendargarh, Sohana, Rewari, Narnaul, Bawal, Nuh (Haryana) Bhiwari, Tizara, Khairthal, Kotputli, Alwar, Viratnagar, Laxmangarh, Rajgarh, Nadbai , Bharatpur, Mahawa, Bayana (Rajasthan) pendant les 2 prochaines heures », a-t-il tweeté.

Plus tôt le 22 juin, la capitale nationale s’est réveillée avec un temps agréable après avoir reçu de légères pluies.