De fortes pluies dans les Balkans provoquent des inondations, tuant 6 personnes

L’une des zones les plus touchées se trouvait dans le nord-ouest de l’Albanie, où des milliers d’hectares de terres agricoles et des centaines de maisons ont été inondées. Les autorités ont évacué des dizaines de familles au milieu des pannes de courant.

SHKODER, Albanie – Des pluies torrentielles dans les Balkans au cours des deux derniers jours ont provoqué des inondations qui ont tué au moins six personnes, provoqué des évacuations généralisées et causé des dégâts importants, ont annoncé lundi les autorités.

Tôt lundi, des plongeurs de la police ont retrouvé les corps de deux hommes portés disparus, un père et son fils, dont la voiture a été emportée dimanche dans le village de Boge, à quelque 150 kilomètres (90 miles) au nord de la capitale Tirana.

Des rivières en crue au Monténégro et dans certaines parties de la Serbie ont fait quatre morts ce week-end. Une femme et ses deux enfants se sont noyés au Monténégro lorsque leur voiture a plongé dans une rivière alors qu’elle passait sur un pont. Dans le sud de la Serbie, un garçon de 2 ans s’est noyé après être tombé dans une rivière.

Les autorités de la région de Raska, dans le sud de la Serbie, ont proclamé l’état d’urgence en raison des fortes inondations et l’armée a été déployée pour aider la population locale avec des évacuations et des livraisons d’eau potable et de nourriture.