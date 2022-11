De fortes pluies dans les Balkans provoquent des inondations, tuant 6 personnes

Des pluies torrentielles dans les Balkans au cours des deux derniers jours ont provoqué des inondations qui ont tué au moins six personnes, provoqué des évacuations généralisées et causé d’importants dégâts, ont annoncé lundi les autorités.

L’une des zones les plus touchées se trouvait dans le nord-ouest de l’Albanie, où des milliers d’hectares de terres agricoles et des centaines de maisons ont été inondées. Les autorités ont évacué des dizaines de familles au milieu des pannes de courant.

Tôt lundi, des plongeurs de la police ont retrouvé les corps de deux hommes portés disparus, un père et son fils dont la voiture a été emportée dimanche dans le village de Boge, à environ 90 miles au nord de la capitale Tirana.

Des rivières en crue au Monténégro et dans certaines parties de la Serbie ont fait quatre morts ce week-end. Une femme et ses deux enfants se sont noyés au Monténégro lorsque leur voiture a plongé dans une rivière alors qu’elle passait sur un pont. Dans le sud de la Serbie, un garçon de 2 ans s’est noyé après être tombé dans une rivière.

TEMPÊTE TROPICALE NICOLE : LA VIDÉO MONTRE LE BÂTIMENT DE DAYTONA BEACH PARTIELLEMENT SUBMERGÉ ALORS QUE LES VAGUES S’ÉCRASENT À TERRE

Les autorités de la région de Raska, dans le sud de la Serbie, ont proclamé l’état d’urgence en raison des fortes inondations et l’armée a été déployée pour aider la population locale avec des évacuations et des livraisons d’eau potable et de nourriture.

Des pluies torrentielles pouvant atteindre 14 pouces en 12 heures dimanche ont fait déborder la rivière Drini, la plus longue d’Albanie, d’au moins 4 pouces, selon les autorités.

Au moins 7 500 acres de terres agricoles ont été inondées dans les districts de Shkoder et de Lezhe, à environ 60 miles au nord-ouest de Tirana.

Des centaines de soldats de l’armée ont été envoyés pour évacuer les familles après que plus de 600 maisons ont été inondées.

“Shkoder est pour le moment isolé du reste du pays”, a déclaré le maire Bardh Spahia.

Les agriculteurs, qui ont souffert à plusieurs reprises des inondations de l’ère post-communiste, ont exprimé leur désespoir face à leurs pertes, notamment de bétail, et ont demandé au gouvernement de les aider.

“Nous avons besoin de l’aide du gouvernement car les dégâts causés par les inondations sont très, très graves”, a déclaré Lina Zefi, 60 ans, dans le village de Kuc, à moins de 10 km de Shkoder.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La mosquée historique de plomb du XVIIIe siècle à Shkoder était également sous l’eau – après avoir subi des dommages lors d’inondations passées.

Les inondations ont également touché des zones de l’ouest du Kosovo, causant des dégâts aux bâtiments et la fermeture d’écoles, mais aucune victime n’a été signalée.