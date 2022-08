De fortes pluies continuent de frapper le Japon, provoquant des inondations, des évacuations et des problèmes de sécurité

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le Japon a continué à recevoir de fortes pluies, provoquant des inondations, des milliers d’évacuations et des personnes portées disparues.

Jeudi, L’heure du Japon ont rapporté qu’environ 540 000 personnes vivant dans les régions de Tohoku et Hokuriku ont dû évacuer.

Des images de la Japan Broadcasting Corporation, NHK, ont montré des maisons inondées, des voitures couvertes et de l’eau et des routes remplies d’eau et de boue.

Des alertes d’évacuation ont été émises vers Yamagata, Niigata, Aomori, Iwate, Fukushima et Ishikawa.

Le secrétaire en chef du cabinet, Hirokazu Matsuno, a déclaré lors d’une conférence de presse cette semaine qu’environ 1 900 ménages avaient perdu l’électricité et 380 souffraient de coupures d’eau.

En plus des centaines de milliers de personnes qui ont dû évacuer, il y a aussi au moins trois disparus.

À Yamagata, le Japan Times a rapporté qu’il y avait des précipitations horaires de 100 à 120 millimètres et 227 mm et 273 mm ont été observés en 24 heures à Oguni et Iide. En une heure seulement, Sekikawa, un village de Niigata, a connu jeudi 149 mm de précipitations.