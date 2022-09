De fortes pluies après le séisme meurtrier en Chine compliquent la reprise

BEIJING (AP) – De fortes pluies compliquent les efforts de récupération après le tremblement de terre dans le sud-ouest de la Chine, où le nombre de morts suite à la catastrophe de lundi est passé à 82.

Plus de 20 000 personnes ont été déplacées vers des abris temporaires face à la menace de glissements de terrain et d’effondrements de bâtiments dans la région montagneuse de la province du Sichuan, ont rapporté jeudi les médias officiels. Les pluies devraient durer au moins jusqu’à vendredi.

Trente-cinq autres personnes sont portées disparues et 270 ont été hospitalisées pour des blessures causées par le séisme de magnitude 6,8 qui a rasé un bâtiment et fait tomber des rochers sur les routes de la région autonome tibétaine de Ganze au Sichuan et de la ville voisine de Ya-an, selon les informations.

Des bâtiments ont également été secoués dans la capitale provinciale de Chengdu, où 21 millions de personnes font partie des 65 millions de Chinois soumis à un verrouillage strict du COVID-19 les confinant dans leurs maisons et leurs complexes résidentiels.

À la suite du tremblement de terre, la police et les agents de santé de Chengdu ont refusé d’autoriser les résidents anxieux à sortir, ajoutant à la frustration du public face à la politique stricte du gouvernement zéro COVID imposant des verrouillages, des quarantaines et d’autres restrictions, alors même que le reste du monde a largement rouvert.

Malgré l’impact sur l’économie et l’opinion publique, la politique s’est étroitement identifiée au président et chef du Parti communiste Xi Jinping dans ce qu’on a appelé une politisation des soins de santé.

Le gouvernement décourage également les voyages intérieurs pendant le festival de la mi-automne samedi et la fête nationale d’une semaine début octobre.

Des épidémies de virus ont été signalées dans 103 villes, les plus élevées depuis les premiers jours de la pandémie au début de 2020.

Le tremblement de terre de lundi était centré dans une zone montagneuse du comté de Luding, qui se trouve au bord du plateau tibétain à environ 200 kilomètres (125 miles) de Chengdu.

La friction entre les plaques tectoniques de la région provoque fréquemment des tremblements de terre, dont le plus meurtrier de Chine ces dernières années, un tremblement de terre de magnitude 7,9 en 2008 qui a tué près de 90 000 personnes dans le Sichuan.

Ce tremblement de terre a dévasté des villes, des écoles et des communautés rurales à l’extérieur de Chengdu, entraînant un effort de plusieurs années pour reconstruire avec des matériaux plus résistants.

The Associated Press