De fortes pluies à Pékin du typhon Doksuri font 38 morts ou disparus

Des pluies torrentielles à Pékin et dans les régions voisines ont tué 11 personnes et fait 27 disparus dans la capitale alors que le typhon Doksuri a frappé le nord de la Chine pour une quatrième journée.

Des pluies extrêmes à Pékin le 31 juillet ont emporté des voitures et des panneaux de signalisation. Au moins deux personnes ont été tuées et des centaines sont bloquées chez elles. (Vidéo : vidéo obtenue par Reuters)

De fortes pluies ont commencé samedi, incitant les autorités à émettre leur alerte d’avertissement la plus élevée depuis plus d’une décennie et à appeler les citoyens à rester chez eux.