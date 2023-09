De fortes houles frappent le nord-est des Caraïbes alors que l’ouragan Lee traverse les eaux libres – WSVN 7News | Miami Actualités, Météo, Sports

SAN JUAN, Porto Rico (AP) — De grosses houles ont frappé le nord-est des Caraïbes samedi alors que l’ouragan Lee se déplaçait à proximité dans les eaux libres en tant que tempête de catégorie 3.

La tempête, qui ne devrait pas toucher terre, était située à environ 505 kilomètres au nord-est du nord des îles Sous-le-Vent. Il y avait des vents allant jusqu’à 115 mph (185 km/h) et se déplaçait vers l’ouest-nord-ouest à 10 mph (17 km/h).

Plus tôt cette semaine, Lee est passée d’une tempête de catégorie 1 à une tempête de catégorie 5 en une seule journée, dans des eaux chaudes et un cisaillement du vent limité.

« Il s’agit de l’un des taux de renforcement les plus rapides jamais enregistrés dans le bassin atlantique », a déclaré AccuWeather dans un communiqué.

Lee devrait se renforcer à nouveau dimanche et lundi, selon le Centre national des ouragans.

La tempête devait passer bien au nord du nord-est des Caraïbes, ce qui apporterait un grand soulagement aux habitants des îles Vierges britanniques jusqu’à Porto Rico, qui se remettent encore des ouragans Irma et Maria qui ont frappé en septembre 2017.

Des conditions de tempête tropicale n’étaient pas attendues sur aucune île des Caraïbes, mais des vagues déferlantes allant jusqu’à 5 mètres étaient prévues pour Porto Rico et les territoires voisins, les autorités avertissant les gens de rester hors de l’eau.

« Nous sommes préoccupés par les personnes et les plaisanciers qui pourraient sous-estimer les impacts de cette tempête passagère », a déclaré le capitaine José Díaz du secteur de la Garde côtière à San Juan, Porto Rico. « L’augmentation des états de mer projetés de 10 à 15 pieds réduit considérablement notre capacité à répondre à une détresse maritime avec la pleine utilisation de nos ressources. »

Le National Hurricane Center a déclaré que la mer près du centre de l’ouragan devrait culminer à 45 pieds (14 mètres).

Il a noté que de dangereux courants de surf et de retour devraient frapper la majeure partie de la côte est des États-Unis à partir de dimanche, mais que l’impact de l’ouragan au-delà de cette date n’est toujours pas clair.

« Il est bien trop tôt pour savoir quel niveau d’impacts, le cas échéant, Lee pourrait avoir le long de la côte Est des États-Unis, du Canada atlantique ou des Bermudes à la fin de la semaine prochaine », a déclaré le centre.

Pendant ce temps, les autorités de l’île française des Caraïbes de Guadeloupe ont mis en garde contre jusqu’à 8 millimètres de pluie en l’espace de trois heures ou moins dans certaines régions, tandis que les autorités des territoires français de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ont déclaré des inondations. dans certaines zones côtières était possible.

Lee devrait rester un ouragan puissant jusqu’à la semaine prochaine et devrait prendre une direction vers le nord d’ici mercredi. Cependant, son chemin reste flou.

« À l’heure actuelle, la zone des États-Unis à laquelle il faut vraiment prêter attention comprend des endroits allant de la partie supérieure de la côte médio-atlantique jusqu’à la Nouvelle-Angleterre », a déclaré Bernie Rayno, météorologue d’AccuWeather.

Lee est la 12ème tempête nommée de la saison des ouragans dans l’Atlantique, qui s’étend du 1er juin au 30 novembre et culmine en septembre.

La tempête tropicale Margot est devenue la 13e tempête nommée après s’être formée jeudi soir. Il était situé à environ 1 020 milles (1 645 kilomètres) à l’ouest-nord-ouest des îles du Cap-Vert. Il y avait des vents allant jusqu’à 45 mph (75 km/h) et il était prévu qu’ils se transforment en ouragan au début de la semaine prochaine. Il se déplaçait vers l’ouest-nord-ouest à une vitesse de 9 mph (15 km/h) et devrait rester au-dessus des eaux libres.

En août, la National Ocean and Atmospheric Administration a prévu entre 14 et 21 tempêtes nommées cette saison. Six à onze d’entre eux devraient devenir des ouragans, et parmi eux, deux à cinq pourraient se transformer en ouragans majeurs.

Dans le Pacifique, l’ouragan Jova a traversé les eaux libres loin de la côte sud-ouest du Mexique et ne représentait aucune menace pour les terres.

Il était situé à environ 1 030 milles (1 655 kilomètres) à l’ouest de la pointe sud de la Basse-Californie et se déplaçait vers le nord-ouest à 9 mph (15 km/h) avec des vents allant jusqu’à 50 mph (85 km/h).

