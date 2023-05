De fortes explosions entendues alors que la Russie cible Kiev avec des missiles de croisière, des débris provoquent un incendie dans un bâtiment

KYIV, Ukraine (AP) – De fortes explosions ont été entendues à Kiev tôt jeudi matin, et l’administration militaire de la ville a déclaré que la chute de débris avait provoqué un incendie dans un immeuble non résidentiel.

La portée de l’attaque russe contre la capitale n’était pas claire et il n’y avait aucune information immédiate sur les victimes.

C’était la neuvième fois ce mois-ci que des raids aériens russes ciblaient la capitale, une nette escalade après des semaines d’accalmie et avant une contre-offensive ukrainienne très attendue utilisant des armes occidentales avancées nouvellement fournies.

L’attaque a été menée par des bombardiers stratégiques de la région de la Caspienne, utilisant probablement des missiles de croisière, et la Russie a ensuite déployé des engins de reconnaissance au-dessus de la capitale. Selon des informations préliminaires, toutes les cibles ennemies ont été détruites, a déclaré Serhiy Popko, chef de l’administration militaire de Kiev, dans un message de Telegram.

Des débris sont tombés sur deux quartiers et l’incendie d’un complexe de garages a été éteint. Il n’y avait jusqu’à présent aucune information sur les victimes, a déclaré Popko.

Dans la région sud d’Odessa, une personne est morte et deux ont été blessées lors d’une attaque au missile russe, a déclaré Serhiy Bratchuk, porte-parole de l’administration militaire d’Odessa, sur Telegram.

« La plupart des missiles ennemis ont été abattus au-dessus de la mer par les forces de défense aérienne. Malheureusement, un objet industriel a été touché : 1 personne est morte, deux ont été blessées », a déclaré Bratchuk.

Plus tôt cette semaine, les défenses aériennes ukrainiennes, renforcées par des systèmes sophistiqués fournis par l’Occident, ont contrecarré une intense attaque aérienne russe sur Kiev, abattant tous les missiles visant la capitale, ont déclaré des responsables.

Le bombardement, qui visait des endroits à travers l’Ukraine, comprenait six missiles hypersoniques aérobalistiques russes Kinzhal, les plus tirés en une seule attaque dans la guerre jusqu’à présent, selon le porte-parole de l’armée de l’air ukrainienne Yurii Ihnat.

Les missiles de croisière utilisés jeudi étaient apparemment des types X-101 et x-55 développés à l’époque soviétique.

Les missiles hypersoniques utilisés mardi ont été à plusieurs reprises présentés par le président russe Vladimir Poutine comme offrant un avantage concurrentiel stratégique clé et parmi les armes les plus avancées de l’arsenal de son pays. Les missiles sont difficiles à détecter et à intercepter en raison de leur vitesse hypersonique et de leur maniabilité.

Des systèmes sophistiqués de défense aérienne occidentale, y compris des missiles Patriot de fabrication américaine, ont contribué à épargner à Kiev le type de destructions observées le long de la principale ligne de front à l’est et au sud du pays. Alors que la plupart des combats au sol sont dans l’impasse le long de cette ligne de front, les deux camps ciblent d’autres territoires avec des armes à longue portée.

