De fortes divisions alors que la Californie présente les options relatives à l’eau du Delta

Les régulateurs californiens de l’eau ont publié une analyse très attendue des options de gestion des débits dans le delta de la rivière Sacramento-San Joaquin, où les populations de poissons sont en déclin et l’écosystème se détériore.

Le delta est la plaque tournante centrale du système d’approvisionnement en eau de l’État, rassemblant des rivières d’un vaste bassin versant et la fourniture de pompes qui envoient l’eau couler vers les villes et les fermes.

Le projet de rapport du personnel du Conseil national de contrôle des ressources en eau présente des alternatives aux nouvelles normes de qualité de l’eau qui détermineront la quantité d’eau pouvant être prélevée et celle qui devrait être autorisée à s’écouler à travers le delta.

Reportages agressifs et percutants sur le changement climatique, l’environnement, la santé et la science.

Certaines des options limiteraient les prélèvements d’eau des utilisateurs afin de maintenir certains débits dans le delta à l’un des trois niveaux de seuil potentiels.

Une autre alternative suscite un débat houleux : elle s’appuierait sur des accords négociés, les agences de l’eau s’engageant à renoncer à certaines quantités d’eau tout en finançant des projets visant à améliorer les habitats des zones humides.

Les principaux fournisseurs d’eau se sont alignés pour soutenir ces « accords volontaires », que le gouverneur Gavin Newsom et son administration ont présentés comme une solution pour rompre avec l’approche réglementaire traditionnelle conflictuelle et améliorer la santé écologique du delta.

Les défenseurs de l’environnement disent qu’ils accueillent favorablement l’analyse de l’État après des années de retard, mais ils soutiennent que les mesures volontaires seraient désastreuses pour les poissons menacés et en voie de disparition, notamment le saumon. truite arc-en-ciel, esturgeon vert et l’éperlan delta.

« Nous n’obtiendrons tout simplement pas l’eau dont les saumons ont besoin », a déclaré Scott Artis, directeur exécutif de la Golden State Salmon Assn. « Nous allons perdre des montaisons et des stocks de saumon – et des espèces – si nous n’avons pas d’eau dans nos rivières. »

Les groupes environnementaux et les tribus affirment que l’approche volontaire réduirait les protections, et ils souhaitent que le conseil fixe des exigences de débit qui garantiraient que des quantités suffisantes d’eau traversent le delta et dans la baie de San Francisco, et prennent également d’autres mesures pour protéger l’écosystème aquatique en détérioration. .

La publication du rapport le 28 septembre a ouvert un processus qui impliquera des audiences, des commentaires du public et une éventuelle décision de l’Office national des eaux. Les alternatives pourraient encore faire l’objet de révisions et le conseil d’administration pourrait décider de combiner des éléments de différentes options.

La mise à jour du plan de contrôle de la qualité de l’eau de la Baie-Delta a pris des années. Les derniers changements substantiels en matière de qualité de l’eau et d’exigences en matière de débit ont été adoptés en 1995 pour une grande partie du bassin versant. En 2018, le State Water Board a publié de nouvelles normes pour augmenter les débits de la rivière San Joaquin. La mise à jour en attente fixera des règles pour le bassin versant de la rivière Sacramento et le reste du delta.

Le rapportqui fait plus de 5 000 pages, décrit également les objectifs de gestion des rejets de poissons en eau froide des barrages.

« C’est une étape majeure. Il s’agit d’une étape conséquente du processus. Mais il nous reste beaucoup de travail à faire », a déclaré Eric Oppenheimer, directeur adjoint du conseil d’administration.

L’administration Newsom a annoncé la proposition d’accords volontaires en mars. Les agences de l’eau affirment que cette approche consacrer une quantité importante d’eau à l’environnement. Ils promettent environ 2,5 milliards de dollars pour soutenir des projets de restauration sur environ 27 000 acres d’habitat de plaine inondable et des centaines d’acres d’habitat aquatique, ainsi que des achats d’eau, un programme scientifique et d’autres efforts.

Des dizaines d’éperlans delta, une espèce en voie de disparition au niveau fédéral, dans un réservoir de l’Aquarium du Pacifique à Long Beach en 2019. (Los Angeles Times)

« C’est absolument la voie à suivre pour notre État, tant pour l’écosystème, sa santé et son bien-être dans le delta et son bassin versant, que pour notre approvisionnement en eau », a déclaré Dave Eggerton, directeur exécutif de l’Association des agences de l’eau de Californie, qui représente environ 460 agences.

Les responsables des agences de l’eau ont déclaré que le récent déclin des espèces de poissons dans le delta, ainsi que la diminution de la fiabilité des approvisionnements en eau, indiquent que l’approche réglementaire traditionnelle n’a pas fonctionné et ne sera pas efficace, car le changement climatique accroît les pressions sur les approvisionnements en eau.

« Nous ne pouvons tout simplement pas perdre de temps à emprunter les mêmes chemins au détriment de la fiabilité de notre approvisionnement en eau », a déclaré Eggerton. « Nous sommes prêts à faire quelque chose de mieux. »

Une coalition d’agences de l’eau a soutenu les mesures volontaires dans un lettre au State Water Board, les appelant « Accords pour soutenir des rivières et des paysages sains » et affirmant qu’ils « amélioreront les conditions environnementales plus rapidement et de manière globale que les exigences réglementaires traditionnelles, tout en offrant plus de certitude aux communautés, aux fermes et aux entreprises ».

Dans la Central Valley, le Westlands Water District est l’un des principaux fournisseurs agricoles soutenant les accords. Le district fournit de l’eau aux producteurs d’amandes, de pistaches, de tomates et d’autres cultures.

« Nous n’aurons pas d’approvisionnement en eau fiable si nous n’avons pas un écosystème sain et durable », a déclaré Allison Febbo, directrice générale du district. « Nous devons donc travailler ensemble pour trouver comment y parvenir, dans le but également de maintenir notre économie et nos communautés. »

Le soleil se couche sur la rivière San Joaquin, près de la ville d’Isleton. (Gary Coronado/Los Angeles Times)

Les groupes environnementaux et de pêche ont condamné la proposition volontaire des agences, la qualifiant d’accord en coulisse.

Des études ont montré à plusieurs reprises que la santé écologique du bassin versant peut être restaurée, à condition que suffisamment d’eau puisse s’écouler à travers le delta, a déclaré Jon Rosenfield, directeur scientifique du groupe San Francisco Baykeeper.

« Il y a beaucoup d’eau disponible à la fois pour l’usage humain et pour la protection de notre environnement », a déclaré Rosenfield. « Mais il n’y a pas assez d’eau pour faire tout ce que tout le monde veut faire avec l’eau, comme gagner beaucoup d’argent en exportant des amandes vers le reste du monde, par exemple, ou en milieu urbain, faire pousser des pelouses vertes et luxuriantes dans un environnement semi-fini. désert. »

Le débat sur les options politiques coïncide avec une enquête en cours sur les droits civiques menée par l’Agence fédérale de protection de l’environnement. En août, l’EPA a accepté une plainte dans laquelle des tribus et des groupes de justice environnementale accusent l’Office national des eaux de pratiques discriminatoires et de mauvaise gestion qui, selon eux, ont contribué à la détérioration écologique du delta.

La coalition de tribus et de groupes environnementaux – dont la bande des Indiens Miwok de Shingle Springs, la tribu Winnemem Wintu et les groupes Little Manila Rising et Restore the Delta – affirme que les normes de qualité de l’eau obsolètes ont conduit à l’effondrement des populations de poissons et à l’aggravation des algues. fleurit.

La coalition a déclaré dans un déclaration écrite que les accords volontaires sont « illégitimes » parce qu’ils excluent les tribus et les communautés affectées, ne parviennent pas à assurer des flux adéquats pour les poissons et permettraient la prolifération d’algues nocives qui créent des problèmes de santé.

Cintia Cortez, analyste politique pour Restore the Delta, a déclaré que les accords constituent « un processus d’exclusion pour les tribus et les communautés de justice environnementale ».

« Les communautés que nous représentons souffrent d’une gestion inadéquate des flux Bay-Delta », a déclaré Cortez.

Alors que les responsables de l’État envisagent de nouvelles normes de qualité de l’eau pour le delta, d’autres débats connexes se concentrent sur les grands projets d’infrastructure, notamment la proposition controversée de l’administration Newsom de construire un tunnel pour transporter l’eau sous le delta, et le projet de construire un tunnel pour transporter l’eau sous le delta. Réservoir de sites dans une vallée au nord de Sacramento. En fixant les exigences de débit pour la région Bay-Delta, l’éventuelle mise à jour du plan de qualité de l’eau devrait définir les contraintes pour ces projets.

Cette année, les populations de saumon quinnat étaient si faibles que les régulateurs ont interrompu la saison de pêche le long de la côte. Les défenseurs de l’environnement ont réclamé des exigences de débit plus strictes pour aider les populations à se rétablir.

Gary Bobker, directeur du programme du Bay Institute, a déclaré qu’en 2017, le State Water Board avait détaillé une voie à suivre pour établir de nouvelles normes pour le delta, basées sur les meilleures données scientifiques disponibles.

« Mais au lieu d’agir rapidement pour mettre en œuvre cette vision, il a retardé de six ans – des années que l’estuaire en train de s’effondrer ne pouvait pas se permettre – pour s’adapter au processus long et mal conçu du gouverneur Newsom et des districts hydrographiques pour élaborer des « accords volontaires » qui ignorez la science », a déclaré Bobker.

L’Office national des eaux organise ateliers et auditions sur son projet de rapport en octobre, novembre et décembre, et accepte les commentaires écrits jusqu’au 15 décembre.