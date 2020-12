De fortes tempêtes de neige dans certaines régions du Royaume-Uni ont incité la police à exhorter le public à ne voyager sur les routes que s’il est essentiel de le faire.

Une grande partie du Royaume-Uni, y compris Londres, s’attendait à de la neige et de la glace lundi après avoir été frappée par des tempêtes tout au long de Noël.

Le Met Office a mis en place des avertissements météorologiques jaunes pour la neige et la glace à travers l’Irlande du Nord, la majeure partie de l’Écosse et une grande partie du Pays de Galles.

Un avertissement est également en place pour la neige et la glace pour l’Angleterre du nord-ouest à travers les Midlands et jusqu’à Taunton à l’ouest et Londres à l’est.

Lundi matin, la police du Gloucestershire a averti les membres du public de faire attention.

« De fortes chutes de neige commencent à tomber dans les zones rurales du comté. Cela entraînera des retards sur les routes », a tweeté la force.

« Ne sortez que si cela est essentiel. Assurez-vous de planifier votre itinéraire et d’avoir tout ce dont vous pourriez avoir besoin en cas d’urgence, y compris un téléphone portable entièrement chargé.

«Nous recevons un certain nombre de rapports de neige autour du comté provoquant des perturbations, en particulier dans la forêt de Dean et l’A417 autour de Birdlip.

« Veuillez rester prudent et éviter tout voyage inutile. »

Des avertissements similaires ont été émis par la police de West Mercia et la police du Staffordshire.

Une grande partie des West Midlands a été recouverte par des chutes de neige pendant la nuit, avec une équipe de pompiers à Cradley Heath vu pousser la voiture d’un ambulancier paramédical échoué sur une colline enneigée ce matin, alors qu’elle tente de se rendre au travail pour son quart de travail.