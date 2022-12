De fortes chutes de neige ont fait 13 morts et laissé plus de 10 000 foyers sans électricité au Japon | Nouvelles du monde

Les récentes chutes de neige dans plusieurs régions du Japon ont fait 13 morts, plus de 80 blessés et laissé plus de 10 000 foyers sans électricité, selon les autorités.

Samedi en fin d’après-midi, l’Agence de gestion des incendies et des catastrophes a averti que plus de 30 personnes avaient été grièvement blessées et plus de 50 blessées légèrement.

Le long de la côte dans le nord du Japon, de hautes vagues et des tempêtes de neige pourraient causer de la neige jusqu’à 60 cm (2 pieds), selon l’Agence météorologique.

Les services ferroviaires et aériens ont été interrompus dans le nord du Japon, et certaines parties des régions centrales et occidentales ont connu des perturbations du trafic, selon le radiodiffuseur public NHK.

La neige a commencé le week-end du 17 décembre, laissant des centaines de véhicules bloqués et trois morts dans certaines parties du nord-ouest Japon comme les préfectures de Niigata, Yamagata et Aomori.

La neige recouvre une statue de Ryoma Sakamoto



Sur les trois premiers tués, un homme de 85 ans est mort après être tombé dans un fossé alors qu’il enlevait la neige dans la ville la plus durement touchée de Kashiwazaki, dans la ville portuaire de Niigata.

Dans l’île septentrionale d’Hokkaido, une femme de 63 ans a été écrasée entre deux camions essayant de sortir de la neige, et à Akita, selon des rapports officiels, un homme de 73 ans est tombé au sol en enlevant la neige sur le toit et est décédé. .

Les troupes de la Force d’autodéfense ont aidé à dégager les autoroutes de Niigata, où des centaines de voitures et de camions de livraison étaient coincés dans des lignes s’étendant sur plus de 20 km (12 miles), et à fournir d’autres soutiens.

De la nourriture et d’autres produits de première nécessité ont été livrés aux personnes bloquées dans leurs véhicules par des volontaires locaux.

Les conditions météorologiques s’étaient légèrement améliorées en début de semaine, les fermetures de routes ayant été levées mardi.

Mais ce week-end, une autre tempête de neige a touché la région, faisant jusqu’à 13 morts.