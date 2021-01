Le froid extrême et les fortes chutes de neige dans de vastes étendues d’Europe ont entraîné des perturbations des déplacements et de multiples décès.

Températures dans certaines zones de Pologne a chuté à -28 ° C pendant la nuit – le plus froid depuis 11 ans.

Le froid a provoqué la fissuration des voies de deux gares de Varsovie, entraînant des retards lundi. Cela a également conduit à un pic de pollution en raison d’une augmentation de la combustion du charbon pour se chauffer. Dans la capitale, les responsables ont exhorté les gens à rester à l’intérieur pour éviter le smog.

Lundi après-midi, températures de -14 ° C et moins étaient enregistrées dans les régions du nord-est du pays.

le République Tchèque a enregistré sa température la plus froide de l’année à ce jour, le mercure tombant en dessous de -20 ° C dans de nombreux endroits pendant la nuit.

La température la plus basse de -27 ° C a été observée à Orlicke Zahori, un village montagneux à 160 kilomètres à l’est de Prague et près de la frontière polonaise, selon l’Institut hydrométéorologique tchèque.

Nord Norvège se prépare pour des températures de -30 ° C.

Dans un tweet ironique, l’agence météorologique du pays a exhorté « tous les amateurs de tricot » du sud, qui ont connu de telles conditions la semaine dernière, « à envoyer des vêtements en laine à leurs amis du nord ».

Beaucoup plus au sud, dans Albanie, les températures ont atteint -13 ° C à Peshkopi, à 110 kilomètres à l’est de la capitale Tirana. Les conditions de gel ont rendu la conduite dangereuse et ont empêché les pompiers de Pogradec d’arriver à un incendie domestique à temps pour sauver la vie d’un homme.

Le frère de l’homme, Nikolin Xhukellari, a déclaré au portail en ligne Balkanweb qu’il avait réussi à faire sortir ses deux enfants et sa femme du bâtiment mais que son frère, qui était au deuxième étage, ne pouvait pas s’échapper.

Un homme a également perdu la vie Allemagne à cause des conditions météorologiques après que sa voiture a tiré sur un monticule de neige.

Un skieur en Suisse est décédé dimanche après avoir été enterré par une avalanche. Les responsables ont déclaré qu’un homme avait pu se libérer de la neige et en aider un autre, mais que le troisième homme n’avait été retrouvé que par les équipes de secours et emmené à l’hôpital dans un état critique. Il est décédé plus tard.

Une personne est également décédée samedi dans les Alpes françaises à cause d’une avalanche tandis que plusieurs autres ont survécu après avoir été ensevelies sous la neige, ont indiqué les autorités.

La préfecture a indiqué que les quatre avalanches enregistrées ce jour-là étaient dues à de fortes chutes de neige qui avaient « rendu le manteau neigeux très instable ».

Météo France a déclaré que la température moyenne du pays pendant la première quinzaine de l’année était de 3,09 ° C – près de 2 ° C sous la moyenne du mois de janvier.

Gaetan Heymes, prévisionniste pour l’agence météorologique française, a toutefois déclaré que la douceur du temps attendue pour le reste du mois « pourrait suffire à annuler l’anomalie froide de la première quinzaine ».