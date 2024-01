De fortes chutes de neige et des températures froides ferment les écoles dans tout le Sud

Et le petit district de deux écoles de Three Rivers, au Texas, au sud de San Antonio, a déclaré qu’il avait annulé mardi les cours, les activités sportives et une réunion du conseil scolaire en raison des températures glaciales, des précipitations et d’un certain nombre d’accidents de voiture signalés.

Les fermetures ont brouillé les projets de travail et de garde d’enfants de nombreux parents après le long week-end de la Journée Martin Luther King Jr. – apportant un sentiment familier de chaos aux familles qui avaient lutté contre les perturbations éducatives de la pandémie de Covid-19.

En Géorgie et en Alabama, plusieurs districts ont organisé des cours à distance mardi, une pratique qui s’est répandue depuis que la pandémie l’a introduite dans des dizaines de millions de foyers.

Le temps neigeux et les températures glaciales ont contraint les collèges à fermer dans tout le Sud. Le campus phare de la Texas A&M University à College Station a annulé les cours mardi, tout comme l’Université de l’Arkansas à Little Rock et la Tennessee Tech University à l’est de Nashville.

Alors que les responsables des écoles de la région délibéraient lundi après-midi sur l’opportunité d’ouvrir les bâtiments le lendemain matin, les parents sur les réseaux sociaux les ont exhortés à prendre une décision rapidement, écrivant parfois que les enfants n’avaient pas de vêtements appropriés pour le temps rigoureux ou que les routes locales semblaient dangereuses.

« Un parent célibataire qui travaille avec quatre enfants », a commenté une mère de Houston, « doit planifier ».

