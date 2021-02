Ples lacets affectés par l’avertissement orange et qui devraient être touchés par Darcy incluent Norfolk, Suffolk, Essex et Kent.

Les routes peuvent être bloquées par la neige épaisse, avec la possibilité de véhicules et de passagers bloqués.

Les températures diurnes resteront faibles dans une grande partie du pays, certains endroits restant sous le point de congélation et les vents violents le rendront encore plus froid.

Public Health England (PHE) a émis une alerte de temps froid pour l’ensemble de l’Angleterre de samedi à mercredi.

Le Dr Owen Landeg, de PHE, a déclaré: «Le temps froid n’est pas seulement inconfortable, il peut avoir un impact sérieux sur la santé.

«Pour les personnes âgées et celles souffrant de problèmes cardiaques et pulmonaires, cela peut augmenter les risques de crise cardiaque, d’accident vasculaire cérébral et d’infections pulmonaires.

« Il est donc vraiment crucial en ce moment, surtout avant une vague de froid potentiellement très grave, de ne pas oublier de vérifier les voisins ou les parents fragiles ou plus âgés, en particulier ceux qui vivent seuls ou qui ont des maladies graves. »