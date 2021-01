Nicola Maxey, une porte-parole du Met Office, a déclaré à l’agence de presse PA que les averses seraient causées par un front météorologique venant du sud-ouest.

Mme Maxey a déclaré: «À partir de vendredi soir, nous avons une série de fronts météorologiques apportant de la pluie sur Cornwall et une grande partie du Devon jusqu’à demain.

«Alors que cette pluie commence à se déplacer vers le nord, elle se combinera avec l’air froid déjà au-dessus du Royaume-Uni, provoquant de la neige dans une grande partie du pays de Galles, où jusqu’à 20 cm pourraient tomber dans les régions les plus hautes.

«Au cours du week-end, de larges pans du Royaume-Uni verront une certaine forme de neige, avec des avertissements en place pour une grande partie de l’Écosse et le nord-est de l’Angleterre.

« Même certaines parties de Londres et du sud-est devraient voir une petite rafale, qui est peu susceptible de s’installer. »

Cela vient après que certaines parties de l’Écosse aient été recouvertes par jusqu’à 19 cm de neige en seulement 24 heures pendant la nuit de jeudi, tandis que des régions du sud-ouest de l’Angleterre ont enregistré près de 30 mm de précipitations.

Une grande partie de l’Angleterre et du Pays de Galles verra également des chutes de neige et de la glace généralisée entre lundi et mercredi, avec des avertissements concernant les fermetures de routes, les coupures de courant et les risques de blessures dues à la glace.