La circulation routière dans le centre et le nord de l’Allemagne a été perturbée et les services ferroviaires ont été annulés en raison de fortes chutes de neige. Aux Pays-Bas voisins, une alerte «Code rouge» a été lancée pour la première fois en neuf ans en raison des conditions météorologiques extrêmes.

Royaume-Uni

Nommé Storm Darcy au Royaume-Uni, il a également été surnommé la «Bête de l’Est partie 2». Il a laissé une grande partie de l’est de l’Angleterre recouverte de neige. La tempête a été causée par l’air froid traversant la Russie et l’Europe de l’Est, ressemblant aux conditions observées pour la dernière fois il y a trois ans. Il y a eu des perturbations dans les déplacements et des conditions routières dangereuses, obligeant certains centres de vaccination britanniques à fermer de manière inattendue.

Allemagne

Les conditions routières dangereuses au cours des dernières 24 heures ont entraîné des centaines d’accidents de véhicules dans certaines régions du centre et du nord de l’Allemagne. La police a déclaré que 28 personnes avaient été blessées sur des routes verglacées.

Le service météorologique allemand a exhorté les gens à rester chez eux et les autorités ont emmené des sans-abri dans des abris chauds au milieu des températures inférieures à zéro.

France

Des centaines de résidents vivant près des rivières ont dû être évacués de leurs maisons au milieu des niveaux d’alerte élevés. A Paris, la Seine continue de monter. La statue du Zouave au Pont de l’Alma, un indicateur populaire mais imprécis d’inondation, est partiellement submergée.

Les Pays-Bas

Les pays inférieurs ont connu la première forte tempête de neige en une décennie. Le gouvernement a été contraint d’annuler une réunion de crise hebdomadaire pour discuter de la pandémie de coronavirus. Les transports ferroviaires et aériens ont été gravement touchés et le service météorologique néerlandais a élevé son avertissement météorologique au code rouge pour tout le pays. Toutes les installations de test des coronavirus néerlandais ont été fermées dimanche et les matchs de football professionnel ont été reportés.