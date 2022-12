De fortes chutes de neige au Japon font 17 morts et des dizaines de blessés

TOKYO (AP) – De fortes chutes de neige sur de vastes étendues du Japon ont tué 17 personnes et blessé plus de 90 personnes et laissé des centaines de foyers sans électricité, ont déclaré lundi des responsables de la gestion des catastrophes.

De puissants fronts hivernaux ont déversé de la neige abondante dans les régions du nord depuis la semaine dernière, bloquant des centaines de véhicules sur les autoroutes, retardant les services de livraison et faisant 11 morts samedi. D’autres chutes de neige au cours du week-end de Noël ont porté le nombre de morts à 17 et de blessés à 93 lundi matin, selon l’Agence de gestion des incendies et des catastrophes. Beaucoup d’entre eux étaient tombés en enlevant la neige des toits ou étaient ensevelis sous d’épais tas de neige glissant des toits.

Les bureaux municipaux des régions enneigées ont exhorté les résidents à faire preuve de prudence lors des activités de déneigement et à ne pas travailler seuls.

L’agence de gestion des catastrophes a déclaré qu’une femme dans la soixantaine avait été retrouvée morte enterrée sous un épais tas de neige sur le toit qui lui est soudainement tombée dessus dans la ville de Nagai, dans la préfecture de Yamagata, à environ 300 kilomètres (180 miles) au nord de Tokyo, où la neige s’est accumulée à plus de 80 centimètres (2,6 pieds) samedi.

À Niigata, connue pour la culture du riz, certains fabricants de mochi ou de gâteaux de riz gluant qui sont l’aliment de base des repas du Nouvel An, ont déclaré qu’il y avait eu des retards de livraison et que leurs mochi pourraient ne pas parvenir à temps à leurs clients.

De nombreuses régions du nord-est du Japon ont signalé trois fois leurs chutes de neige moyennes pour la saison.

De fortes chutes de neige ont renversé une tour de transmission d’électricité dans l’île principale la plus au nord du Japon, laissant environ 20 000 foyers sans électricité le matin de Noël, bien que l’électricité ait été rétablie dans la plupart des régions plus tard dans la journée, selon le ministère de l’Economie et de l’Industrie.

Des dizaines de trains et de vols ont également été suspendus dans le nord du Japon jusqu’à dimanche, mais les services ont depuis pour la plupart repris, selon le ministère des Transports.

Mari Yamaguchi, Associated Press