De fortes chances que l’Inde termine sur le podium de hockey, déclare l’ancien capitaine V Baskaran

Padmashri V. Baskaran était le capitaine lorsque l’Inde a remporté pour la dernière fois une médaille d’or en hockey aux Jeux olympiques de 1980 à Moscou. Milieu gauche hautement qualifié à l’époque où il était joueur, Baskaran était actif à Chennai, entraînant des jeunes et gérant des tournois de hockey avant que Covid ne frappe. Un entraîneur décoré et lauréat du prix Arjuna, Baskaran, qui était entraîneur en chef de l’équipe masculine aux Jeux olympiques de Sydney et à la retraite en tant que haut responsable sportif des chemins de fer indiens, a parlé à l’IANS des perspectives de l’équipe indienne aux Jeux olympiques de Tokyo.

L’équipe de hockey indienne joue aux Jeux olympiques de Tokyo, en tant que capitaine de l’équipe qui a remporté les Jeux olympiques de Moscou et entraîneur qualifié, quelles sont les chances que notre équipe frappe gros à Tokyo ?

V Baskaran : Nous méritons de monter sur le podium car parmi les 11 autres pays qui jouent aux Jeux olympiques, nous sommes bien préparés même avec la situation de pandémie de Covid-19. Les joueurs sont très motivés et sont restés à Bangalore pendant neuf mois avant les Jeux olympiques et c’était (en raison de) la détermination et le courage. Sports Authority of India (SAI) et Hockey India ont apporté tout leur soutien et leur aide pour le bien-être des joueurs et leur confort pendant la période d’entraînement.

Quels sont vos suggestions et conseils à l’équipe indienne ?

V Baskaran : L’équipe doit aller match par match et le premier objectif doit être d’atteindre les quarts de finale. À partir des quarts de finale, les choses seront différentes car les KO commencent à partir d’ici. Notre principale force est la conversion en corner car nous avons trois spécialistes dans ce domaine – Harmanpreet, Rupinderpal et Amit Rohidas. PR Sreejesh est un gardien de but très talentueux avec beaucoup de compétences et d’expérience alors qu’il dispute ses troisièmes Jeux olympiques. Les joueurs doivent s’en tenir au plan (du match). Team India est un mélange de jeunesse et d’expérience et je pense donc qu’ils peuvent finir sur le podium.

Selon vous, qu’est-ce qui doit changer pour que l’Inde redevienne le leader mondial du hockey ?

V Baskaran : Nous devons structurer nos événements de hockey comme les tournois de football des clubs en Europe. Tous les grands clubs d’Europe organisent des tournois des moins de 14 ans, des moins de 16 ans et des moins de 18 ans, et de ces tournois, des joueurs talentueux et qualifiés, avec une grande capacité de travail acharné, émergent au niveau senior. Nous devons être des professionnels dans le développement de nos sports. L’amateurisme et les connaissances à moitié cuites sont dangereux pour les sports, y compris le hockey.

Avez-vous des suggestions pour susciter l’intérêt des enfants pour le hockey et d’autres sports?

V Baskaran : Un changement radical est nécessaire au niveau de l’école pour identifier et nourrir les sportifs talentueux. Le sport ne doit pas être une activité parascolaire, au contraire, il doit être rendu obligatoire et chaque enfant doit obligatoirement jouer et participer à deux sports pendant ses jours d’école. Même les parents doivent être éduqués sur l’importance du sport pour les enfants. Le sport doit avoir la même importance et la même importance que l’éducation et si nous persistons sur ce point, alors comme la Chine, le Japon et l’Australie, de bons joueurs sortiront des écoles, qui pourront être nourris et formés pour devenir des joueurs de classe mondiale.

IANS : S’il vous plaît, partagez vos souvenirs des Jeux olympiques en tant que joueur et entraîneur ?

V Baskaran : J’ai apprécié ma carrière de joueur en plus d’être entraîneur de hockey. Les Jeux olympiques m’ont laissé plusieurs bons souvenirs. J’ai rencontré Ken Nortan, Mohammed Ali, Sebastian Coe, Roger Federer, John McEnroe et Usain Bolt aux Jeux olympiques pendant mes jours en tant que joueur et entraîneur. J’ai également eu l’occasion d’interagir avec nos plus grands comme Milkha Singh, Balbir Singh (Sr), Dhyan Chand, Rajyavardhan Singh Rathore, Abhinav Bindra, Karnam Malleswari, PT Usha et Shiny Wilson.

IANS : Quel a été le moment le plus marquant de votre carrière sportive ?

V Baskaran : Gagner l’or olympique de hockey pour l’Inde à Moscou a été le plus grand moment de ma carrière. J’attends des parents indiens qu’ils soutiennent davantage le sport et inculquent une culture sportive à leurs enfants.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici