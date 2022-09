Waterford Bridge Road est fortement inondé en raison de la pluie causée par la tempête post-tropicale Earl. (Mike Moore/CBC)

Des avertissements de pluie restent en place pour une grande partie de la péninsule d’Avalon lundi à la suite de la tempête post-tropicale Earl, le débordement des rivières provoquant des inondations et bloquant la circulation dans certaines zones de St. John’s.

Lundi à 5 h 30, environ 175 millimètres de pluie étaient tombés sur la région de St. John’s depuis samedi après-midi.

Certaines rues le long de la rivière Waterford sont inondées, laissant des voitures bloquées dans l’eau. La circulation vers le centre-ville sur Pitts Memorial Drive est déviée vers Kilbride en raison de l’accumulation d’eau sur la route et il y a un détour près du Railway Coastal Museum sur Water Street.

Environnement Canada indique que 10 à 30 millimètres supplémentaires sont attendus tout au long de la journée, mais des totaux plus importants sont également possibles.

Vers 11 h, David Neil, un météorologue chargé de la préparation aux avertissements d’Environnement Canada, a fourni une autre mise à jour.

Neil a déclaré que les totaux de précipitations les plus élevés pour la région sont tombés à Paradise, où 207 millimètres ont chuté depuis samedi, et à Pippy Park, qui a vu un peu moins de 200 millimètres. L’ouest de St. John’s avait 193 millimètres à 8 h 30

Les véhicules ont calé sur Waterford Bridge Road lundi matin en raison des inondations de la rivière Waterford à proximité. (Patrick Butler/CBC)

“Nous verrons probablement cet avertissement de pluie [continue] au moins jusqu’à plus tard ce matin et peut-être pendant le reste de la journée d’aujourd’hui », a déclaré Neil.

“Beaucoup des quantités les plus lourdes ont vraiment commencé à s’alléger un peu. C’est plutôt un mélange de pluie légère et de bruine telle qu’elle se présente actuellement.”

Neil a déclaré que des conditions humides sont toujours attendues mardi, mais que les fortes poches de pluie devraient diminuer jusqu’à lundi.

Problèmes d’inondation

À Trepassey, sur la côte sud de l’Avalon, les dommages au brise-lames de la ville inquiètent les résidents.

La mairesse Rita Pennell a déclaré que l’ouragan Larry, qui a frappé Terre-Neuve il y a un an, a causé de graves dommages au même brise-lames.

“Nous étions sur le point de commencer à résoudre ce problème lorsque cela s’est produit samedi soir”, a-t-elle déclaré. “C’est dévastateur. Nous avons un chargeur là-bas qui nettoie maintenant, essayant de faire une ouverture d’urgence parce que personne ne peut descendre et personne ne peut se lever.”

Pennell a déclaré qu’il y avait 25 maisons et environ 35 personnes bloquées depuis samedi à cause des dégâts.

“Si nous avons une urgence là-bas maintenant, nous aurions besoin d’un hélicoptère ou d’un bateau pour les faire remonter”, a-t-elle déclaré.

Les ingénieurs se dirigeaient vers la zone à partir de 12h30, a déclaré Pennell, ajoutant qu’elle espérait qu’il y aurait suffisamment de place pour que les véhicules locaux puissent se faufiler dans l’heure suivante.

La rivière Waterford s’écrase sur le pont Symes après de fortes pluies au cours des deux derniers jours. (Mike Moore/CBC)

Pendant ce temps, en plus de fermer certaines routes inondées, la ville de St. John’s ferme des parcs publics. Bowring Park est fermé jusqu’à mardi matin, tandis que tous les terrains de baseball et de softball, les terrains de football et les terrains de football de la ville seront fermés pour le reste de la journée.

La ville organise une conférence de presse à 13 heures pour donner sa propre mise à jour sur les inondations et la récupération.

Keith King, propriétaire de King’s Plumbing, a une journée bien remplie sur les livres.

King était occupé à aider un client à garder l’eau à distance depuis son sous-sol sur Portugal Cove Road, près de Rennie’s River.

Un brise-lames près de Trepassey a été endommagé par la tempête post-tropicale Earl, bloquant environ 35 personnes depuis samedi. (Soumis par Gérard Ryan)

“C’est inévitable quand la rivière déborde. Vous ne pouvez pas pomper la rivière”, a-t-il déclaré. “Elle a environ un pied d’eau dans son sous-sol.”

King a dit qu’il reçoit un appel de cette maison particulière chaque année lorsque la rivière déborde.

Il a dit qu’il avait cinq ou six autres clients sur sa liste après avoir quitté Portugal Cove Road, tous appelant à l’aide pour inonder les sous-sols.

