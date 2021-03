Les Britanniques se préparent à un week-end de lessive alors que de fortes averses et des vents violents vont frapper certaines parties du Royaume-Uni et que la neige revient dans le Peak District.

La dernière crise de conditions humides survient alors que les experts prédisent que ce mois pourrait être le mois de mars le plus humide jamais enregistré au Royaume-Uni.

Le Royaume-Uni est prêt pour un début de week-end froid alors qu’une journée de pluie et de rafales de vent froids, avec quelques averses de grêle hivernales, est prévue et certaines parties du nord de l’Angleterre se réveillent sous une couche de neige.

Alors que les habitants de certaines parties du Peak District se réveillaient avec une pincée de blanc, d’autres parties du Royaume-Uni se sont levées pour trouver le soleil culminant à travers les nuages ​​avant que le temps ne redevienne humide.

On s’attend à ce que la pluie précoce et la neige des collines observées sur certaines parties du nord de l’Angleterre et de l’Écosse se dissipent vers l’est ce matin, mais les conditions plus froides sont là pour rester.

Alors que les Britanniques se préparent pour un week-end pluvieux, les habitants du village de Bretton, dans le Peak District, se sont réveillés pour trouver une légère couche de neige alors que les conditions plus fraîches devraient rester tout au long de la journée.

La neige est vue dans le village de Bretton dans le Derbyshire Peak District ce matin alors qu’une grande partie du Royaume-Uni se réveille à une autre journée froide pour la pluie et le vent

Le Met Office a déclaré qu’une autre journée venteuse était attendue avec un mélange de périodes ensoleillées et d’averses, qui peuvent parfois être fortes avec de la grêle à certains endroits.

Ceux qui sortent aujourd’hui peuvent se sentir assez froids et la même chose devrait continuer dans la nuit, avec une touche de gel à certains endroits.

Des averses sont également attendues en début de soirée ce soir, qui finiront par se limiter à certaines parties du nord, de l’ouest et du centre du Royaume-Uni.

La dernière vague de pluie et de vent survient car il a été révélé que ce mois-ci devrait être le mois de mars le plus humide jamais enregistré.

Selon The Mirror, mars suivra les traces de février, qui a été la plus humide jamais enregistrée en raison d’une série de tempêtes et d’avertissements météorologiques.

On estime que certaines parties de l’Écosse pourraient recevoir jusqu’à 4,64 pouces de précipitations d’ici le 24 mars et que le Royaume-Uni devrait en connaître environ 2,5 pouces sur 12 jours.

À Hartside, Cumbria, des chasse-neige étaient sortis ce matin pour se battre pour garder les routes dégagées alors que de fortes chutes de neige continuaient de tomber au petit matin.

La neige a également créé des conditions de conduite dangereuses dans le Lake District, car une fourgonnette semblait s’être écrasée contre un mur de briques à Hartside, Cumbria.

On estime que le Pays de Galles recevra jusqu’à 3,7 pouces de pluie et 3,6 pouces pour le nord de l’Angleterre.

Plusieurs régions du Royaume-Uni se sont réveillées sous la neige ce matin, y compris des parties du Peak District et de Cumbria.

À Hartside, des chasse-neige ont été vus en train de se battre pour déneiger alors qu’elle continuait de tomber ce matin et des cyclistes ont été vus bravant les conditions glaciales.

Alors que la neige rend les conditions de conduite dangereuses, une fourgonnette s’est également écrasée dans un mur de briques dans le Lake District. Le véhicule semblait y être resté quelques heures, car de la neige s’était accumulée sur le pare-brise.

Alors que le Royaume-Uni est peut-être prêt pour une autre journée d’averses et de vents violents, les habitants de Dunsden, dans l’Oxfordshire, se sont réveillés pour voir un ciel bleu traverser les nuages ​​ce matin.

Profitant au maximum des conditions météorologiques plus clémentes, un homme a été vu pour un travail du matin à Dunsden, dans l’Oxfordshire, mais les effets des récentes averses peuvent toujours être visibles alors qu’il navigue dans les flaques d’eau.

Les prévisions de Meteogroup dimanche auront un début de journée largement sec et lumineux avec des premiers rayons de soleil, mais une épaisse couverture nuageuse aura tendance à s’accumuler de l’ouest pendant la journée.

Il y aura des averses éparses dans les régions de l’ouest et la pluie se répandra en Irlande du Nord et dans l’ouest de la Grande-Bretagne pendant l’après-midi et le soir.

Et les nuages ​​devraient continuer au début de la semaine prochaine, avec des conditions généralement sèches et quelques périodes de soleil, mais avec des nuages ​​qui se forment pendant la journée – avec un risque de formation de quelques averses.

Mardi sera couvert et instable avec des nuages ​​épais et des flambées de pluie qui seront parfois abondantes et dégagées de l’ouest pour révéler des périodes lumineuses plus tard.

Et ce ne sont pas seulement les Britanniques qui ont profité au maximum de l’aperçu du temps plus doux ce matin, ce merle a été vu en train d’attendre d’être nourri au soleil du matin à Playhatch, dans l’Oxfordshire, ce matin.

Le soleil a traversé les nuages ​​à la marina de Gravesend, dans le Kent, aujourd’hui avant un jour de pluie et de rafales de vent prévus

Alors que les Britanniques devraient être frappés par des averses et des vents violents, cinq avertissements d’inondation ont été mis en place dans le nord de l’Angleterre, notamment à Keswick dans le Lake District et sur la rivière Ouse à York, ainsi que dans le Somerset.

Pendant ce temps, Ladbrokes a réduit les cotes de 6/1 à seulement 3/1 le jour le plus humide de 2021 enregistré ce week-end.

Ailleurs, il reste un coup de 7/4 pour que cela devienne le mois de mars le plus humide jamais enregistré.

Alex Apati de Ladbrokes a déclaré: « Il semble que nous traversons un mois record pour toutes les mauvaises raisons sur le front de la météo. »

Plus tard dans la semaine, les températures devraient chuter en dessous de zéro alors que les vents froids de l’Arctique continuent de frapper certaines parties du Royaume-Uni, l’Écosse connaissant des températures aussi basses que 23F (-5C).