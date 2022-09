De féroce à amical – Kelowna Capital News

De féroce à amical

Alors que la population de chats continue d’exploser dans l’Okanagan, l’Okanagan Humane Society (OHS) les sauve à un rythme rapide pour s’assurer que chaque chaton ait un nouveau départ.

Baby Yoda est l’un de ces chatons. Né dans la rue avec ses frères et sœurs dans une colonie sauvage au large de Leathead Road à Kelowna. Il a été capturé à seulement 5 semaines. Ce petit chaton était féroce, sifflait et crachait mais cela n’a pas duré longtemps et le lendemain il roulait et ronronnait.

OHS est conscient du jeune âge dont ils ont besoin pour sauver ces petits chatons. L’âge où ils peuvent passer de féroces à amicaux avec l’intervention humaine. Ces beaux chatons feront un jour des amis à fourrure incroyables pour une famille s’ils en ont l’occasion.

Ces colonies sauvages ont probablement été créées par un chat domestique non fixé qui a été abandonné par son propriétaire. Les chats sont ingénieux et font de leur mieux pour apprendre à survivre et chercheront d’autres félins. L’élevage commence par le cycle des chats sauvages et une vie difficile dans la rue qui se termine souvent en tragédie.

OHS s’engage à faire partie de la solution à la surpopulation d’animaux de compagnie dans l’Okanagan et est l’une des rares organisations qui déploie des ressources dans la communauté, travaillant avec des gens, tout comme vous et moi, et leurs généreux partenaires vétérinaires pour assurer les chats et chatons sont capturés, réparés et trouvent de nouveaux foyers aimants.

La surpopulation de chats s’étend à toute la vallée de l’Okanagan, des zones urbaines de Kelowna aux vastes terres agricoles et agricoles jusqu’au nord et au sud de l’Okanagan.

De nombreuses fermes et vignobles emploieront des chats ou des souris de travail pour leur propriété, mais malheureusement, beaucoup ne sont pas fixes, donc le cycle continue…

L’Okanagan Humane Society fait écho au même message que Bob Barker “Aidez à contrôler la population d’animaux de compagnie, faites stériliser et stériliser vos animaux de compagnie.” Et OHS offre un programme de stérilisation à faible revenu pour ceux qui peuvent être confrontés à des obstacles financiers et qui ont besoin d’un certain soutien pour ce service.

Pour en savoir plus sur les programmes et services offerts par OHS, visitez leur site Web à www.okanaganhumanesociety.com

OHS est géré par des bénévoles et dépend du soutien de la communauté pour continuer à sauver des vies et à mettre fin à la souffrance des animaux locaux. Faites un don aujourd’hui pour garantir qu’OHS puisse poursuivre cet important travail pour les animaux locaux dans le besoin. www.okanaganhumanesociety.com/donate ou suivez-les sur Facebook.

