De Fenty Beauty à Savage X Fenty : comment Rihanna a conquis le monde de la musique et des affaires

Rihanna a connu un énorme succès dans l’industrie de la musique et a plus récemment pris le contrôle du monde des affaires, avec ses deux sociétés : Fenty Beauty et Savage X Fenty. Rihanna est copropriétaire de Fenty Beauty avec le détaillant de luxe français LVMH. Sa ligne de beauté, lancée en 2017, comprend une large gamme de produits de maquillage dans une large gamme de couleurs pour toutes les carnations et des formules pour tous les types de peau.

En 2018, la chanteuse a ouvert une autre entreprise prospère, cette fois plus liée à la mode. Savage X Fenty est la ligne de lingerie de Rihanna. Le magasin vit en ligne mais possède également des emplacements physiques qui ouvrent aux États-Unis. Jusqu’à présent, cinq sites ont été ouverts à Las Vegas, Nevada, Houston, Texas, Culver City, Californie, King of Prussia, Pennsylvanie et Arlington, Virginie. Selon le site Web Savage X Fenty, des magasins ouvriront également à Chicago, Illinois, Long Island, New York, Atlanta, Géorgie, Detroit, Michigan, St. Louis, Missouri et Newark, Delaware. Forbes a rapporté que la société avait une valorisation de 1 milliard de dollars en février 2021.

Rihanna est-elle milliardaire ?

Rihanna est milliardaire, mais pas forcément de par sa musique. Alors que Rihanna est devenue une musicienne extrêmement populaire et a sorti des tonnes de chansons à succès, la majeure partie de sa valeur nette provient de ses deux sociétés. Rihanna a une valeur nette de 1,4 milliard de dollars, selon Forbes, ce qui fait d’elle la musicienne la plus riche et la plus jeune femme milliardaire autodidacte. Rihanna détient 50% de Fenty Beauty et 30% de Savage X Fenty. Forbes a rapporté que Fenty Beauty avait réalisé plus de 550 millions de dollars de revenus en 2020 et que Savage X Fenty avait une valorisation de 1 milliard de dollars en février 2021.

Rihanna est-elle mariée ?

Rihanna n’est pas mariée actuellement, mais sort avec son ami de longue date A$AP Rocky. Le couple a cependant déclenché des rumeurs de mariage lorsqu’ils se sont mariés dans le clip d’A$AP Rocky pour sa chanson “DMB” en mai 2022. En janvier 2022, les deux ont annoncé qu’ils allaient avoir un bébé ensemble et en mai 2022 ont accueilli leur premier enfant. .

Le couple est ami depuis longtemps et a collaboré à de nombreux projets et assisté à des événements ensemble depuis 2013. En mai 2021, il l’a qualifiée de “ma dame” et “l’amour de ma vie” dans une histoire de GQ, qui a confirmé la relation soupçonnée.

Dans le passé, Rihanna a fréquenté Chris Brown, Matt Kemp, Karim Benzema, Lewis Hamilton, Travis Scott, Drake et Hassan Jameel.

Quelles sont les chansons les plus populaires de Rihanna ?

Rihanna a sorti son premier single en 2005 intitulé “Pon de Replay”. Depuis lors, Rihanna a sorti des tubes majeurs comme “Umbrella”, “SOS”, “Work”, “Stay”, “Don’t Stop the Music”, “Love the Way You Lie”, “Only Girl”, “What’s My Nom”, “Diamonds”, “FourFiveSeconds” et “We Found Love”. Elle a collaboré avec de nombreux artistes au fil des ans, dont Drake, Future, Jay-Z, Eminem, Paul McCartney et Kayne West.

Rihanna a été nominée pour 33 Grammy Awards et en a remporté neuf. Elle a remporté son tout premier Grammy pour la meilleure collaboration rap/chant en 2007 pour la chanson “Umbrella”. Le dernier album de Rihanna, “Anti”, est sorti en 2016.

En plus de sa musique, Rihanna a fait un peu d’action tout au long de sa carrière. Elle était dans le film “Battleship” de 2012 et a exprimé le rôle principal dans le film d’animation “Home” de 2015. Elle était également dans “Valerian and the City of a Thousand Planets” et “Ocean’s Eight”.